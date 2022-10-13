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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري: تقديم 7 آلاف من المشروعات الخضراء خلال مدة قصيرة يعد إنجازا

حسين أباظة
حسين أباظة

علق الدكتور حسين أباظة، استشاري التغيرات المناخية على إعلان وزارة التخطيط نتائج المشروعات الستة الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة أسوان، الأقصر، قنا.

وقال "أباظة"، خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إنه تقدم حوالى 7 آلاف مشروع بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكان تحديا كبيرا فى فترة وجيزة، وما تم على مستوى المحافظات كان عملا مكثفا بالتعاون مع وزارتى التخطيط، البيئة، الاتصالات، واللجان المحلية خاصة أنها مشاريع ذكية مستدامة.
وأشار إلى أن المبادرة تمر حاليا بالمرحلة النهائية لتقييم الفائزين لكافة المشاريع المقدمة فى المبادرة لإجمالى 18 مشروعا على مستوى المحافظات تحت مظلة وزارة التخطيط فى مجالات عدة وفق محاور المشاريع الكبرى، المتوسطة، الصغيرة وتركز على مشاركة المرأة بدور واضح وعضو فاعل بالاضافة لوجود معايير ثابتة ومشاريع غير هادفة للربح.

وتابع أن معايير اختيار المشاريع محاورها الذكاء والاستدامة والتى تقلل من الانبعاثات الكربونية وتستعمل طاقة متجددة وتعمل على دعم الناتج المحلى والاستثمار فى الموارد الطبيعية ، والنظم التكنولوجية ، المجال الزراعى ، التنمية العمرانية المتكاملة ، الذكاء الصناعى التكنولوجى فى مراقبة شبكات الرى والزراعة. 

ونوه بأن المشاريع يتم تحديدها بناءً على خصوصيات المحافظة سواء زراعية، صناعية تلبى الاحتياجات فى المحافظات ضمن التوجه العالمى العام فى كافة دول العالم.
 

استشاري التنمية وزارة التخطيط الأقصر صباح الخير يا مصر محافظة أسوان دول العالم

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