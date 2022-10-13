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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الصداقة بين الرجل والمرأة على السوشيال.. على جمعة: خراب للبيوت|فيديو

صدى البلد

من أسباب خراب البيوت فى زمننا هذا هو الصداقة بين الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة، فهذه الصداقة تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار البيوت ويعتبر هذا الأمر من أسباب زيادة معدلات الطلاق، بحسب ما قاله الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، فى إجابته عن سؤال ورد إليه خلال لقائه ببرنامج “والله أعلم”، المذاع عبر قناة CBC، والذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: "هل يجوز للمرأة المتزوجة أن يكون لها صديق رجل على الفيسبوك؟".

ليوضح “جمعة”، قائلاً:"إن كل بيئة مأمورة باحترام عاداتها، ونحن في مجتمع شرقي وكذلك مسلمون، فعلينا باحترام العادات وكذلك الأمور والنواهي الإلهية والتي قال الله في شأنها في الآية 199 من سورة الأعراف {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}، وعلى هذا حتى لو كان هذا الأمر فى حدود المباح فهو أحد أسباب المصائب.

وأشار إلى أن التواصل عبر هذه المواقع بين الرجال والنساء وكذلك العكس يشكل خطرًا كبيرًا فى مجتمعاتنا، ليس هذا فحسب بل ويهدد استقرار البيوت والذي تم حصره مؤخرًا أنه من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات الطلاق وخراب البيوت.

وأكد فضيلته قائلاً: إنه لا يستطيع له التصريح بإباحة هذا الأمر بعد ما أطلعنى الله على عشرات بل مئات الأدلة التي تؤكد أن العادات والتقاليد الاجتماعية تأبى هذا الأمر، علماً بجواز هذا الأمر في حالات أخرى.

وأضاف فضيلته أنه لما تم الوصل إليه من الضرر بسبب هذا الأمر فالشريعة الإسلامية تقول قولها بأن "لا ضرر ولا ضرار"، وعلى هذا فيجب تجنب مثل هذه العلاقات والبُعد كل البُعد عنها لضمان استمرار الحياة بشكل يُرضي الجميع. 

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