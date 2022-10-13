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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة صدمها قطار على مزلقان الكتايتة بقنا

جثة
جثة

لقيت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار على مزلقان سكة حديد قرية الكتايتة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد مصرع فتاة على مزلقان سكة حديد الكتايتة، أثناء محاولتها العبور للجانب الآخر من الطريق.

 

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بالانتقال إلى موقع الحادث وفحص الجثة، تبين أنها لـ هدير أحمد عبد الحميد ١٦ عاماً ، وجارى إخطار ذويها لإتخاذ اللازم.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث ، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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