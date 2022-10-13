إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 12 شخصا إثر تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي بالطريق القاهرة أسوان الزراعي المار على محافظة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة أسوان المار على محافظة المنيا بالقرب من قرية المحرص التابعة إدارياً لمركز ومدينة ملوي.

وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 12 شخص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

