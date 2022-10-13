عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

تصادم سيارتين بالمنيا
تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 12 شخصا إثر تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي بالطريق القاهرة أسوان الزراعي المار على محافظة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1814 حالة في نزلة تونا

لأعمال الصرف الصحي.. غلق طريق أبو خلقة بديرمواس بالمنيا لمدة 30 يوما

محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الأسواق والمواقف والإطفاء بقرى حياة كريمة

تحرير 50 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية وتفتيشية بمراكز المنيا

إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركزي المنيا ومطاى

وفد سياحي ألماني وإنجليزي يزور منطقة بنى حسن الأثرية بالمنيا

جامعة المنيا تتقدم في تصنيف تايمز البريطاني

جامعة المنيا : إنشاء مبنى مدرجات مركزي وإنهاء مشروعات المستشفيات القائمة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة أسوان المار على محافظة المنيا  بالقرب من قرية المحرص التابعة إدارياً لمركز ومدينة ملوي.

وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 12 شخص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

حادث قوات الامن الأجهزة الامنية مدينة ملوى محضر بالواقعة حادث تصادم سيارتين مستشفي ملوي التخصص إصابة 12 شخص تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رفضه حضور التحقيق.. الاتحاد البوليفي لصدى البلد: معاقبة سافيو في حالة وحيدة

مفاجأة عن سداد عقوبة كهربا.. وقيمة عقد رعاية الأهلي.. فيديو

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

تغير ملامح رحاب الجمل من أحدث ظهور لها.. شاهد

ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو

موضوعات متعلقة

حياة كريمة تنفذ مشروعات في 192 قرية بالمنيا

جامعة المنيا تتقدم في تصنيف تايمز البريطاني

جامعة المنيا : إنشاء مبنى مدرجات مركزي وإنهاء مشروعات المستشفيات القائمة

مستثمرو المنيا يطالبون بتسهيل الإجراءات والمحافظ يستجيب بعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1814 حالة في نزلة تونا

لأعمال الصرف الصحي.. غلق طريق أبو خلقة بديرمواس بالمنيا لمدة 30 يوما

محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الأسواق والمواقف والإطفاء بقرى حياة كريمة

تحرير 50 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية وتفتيشية بمراكز المنيا

ترشيحاتنا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب عالميا

الخارجية الروسية تستدعي سفراء ألمانيا والسويد والدنمارك

نجاح ورسوب.. الحكومة تنفي إضافة التربية الدينية للمواد المضافة للمجموع

لأول مرة.. ماكينات لتدوير البلاستيك واستبدالها بنقاط على الموبايل في شرم الشيخ|شاهد

معلومات الوزراء يصدر عددا جديدا من "القاعدة القومية للدراسات" حول التغيرات المناخية

هل يجوز الصداقة بين الرجل والمرأة على السوشيال.. على جمعة: خراب للبيوت|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنوع خارق من التوابل ..أحمي نفسك من تليف الكبد

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

بقشور البطاطس.. طرق سهلة لإخفاء الشعر الأبيض

سرطان الأمعاء.. عرض شائع يتجاهله أغلب الناس المصابين بالمرض القاتل

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ