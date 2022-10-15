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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 اجتماعات على طاولة موازنة البرلمان الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عقد اللجنة 6 اجتماعات هامة خلال الاسبوع القادم.

و يبدأ الاجتماع الأول يوم الاحد  الموافق 16/10/2022  وذلك لمناقشة خطة عمل لجنة الخطة والموازنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

وأضاف سالم ان الاجتماع الثاني والذي يعقد يوم الاثنين الموافق 17/10/2022 سوف يخصص لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

 

أما  الثالث فسيعقد يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2022  وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021.

 

والاجتماع الرابع يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022  وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021. 

 

وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة عن ان الاجتماع الخامس وموعده يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022  وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021 ، فيما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

و تختتم اللجنة اجتماعاتها السادس، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، فيما مناقشة ملاحظات اللجنة الخاصة بشأن قرض تنمية الصعيد.

 

وكان قدر رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن تعقد الجلسة التالية يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري .

 

يأتى ذلك بعد الانتهاء من انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة هى قوام اللجان النوعية بالمجلس خلال 3 جلسات عقدها المجلس خلال جلساته السابقة .

مصطفي سالم لجنة الخطة مجلس النواب حساب ختامي وزارة الاسكان

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