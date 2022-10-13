جلسة طارئة بمجلس الوزراء الإسرائيلي لتقييم الوضع الأمني

بعد مواجهات عنيفة بالقدس..

يجري رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "يائير لابيد" اليوم، الخميس، تقييما للوضع الأمني خلال جلسة طارئة ​​في أعقاب اندلاع مواجهات عنيفة في شرقي مدينة القدس.

وذكرت صحيفة "معاريف"، بأن الجلسة ستعقد بحضور وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، ومفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، ورئيس الشاباك رونان بار، وقائد منطقة القدس دورون تورغمان.

وأضافت أن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الجنرال آفي جيل ومسئولين كبار سيحضرون الاجتماع أيضا.

يشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت في أحياء شرقي القدس خاصة مخيم شعفاط في أعقاب حصار الشرطة الإسرائيلية للمخيم بدعوى مطاردة منفذ عملية حاجز شعفاط مطلع الأسبوع.

وهاجمت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، بعد إعلانه أنه لن يطرح اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان للتصويت في الكنيست.

وقالت شاكيد على حسابها على تويتر، وفق "معاريف"، "يائير.. الكنيست ليست قائمة يش عتيد وأنت الحاكم الوحيد فيها".

وأضافت "بالتالي من المتوقع أن تحصل على موافقة الكنيست بالتأكيد عندما يكون مثل هذا الاتفاق السياسي الدرامي على المحك".

وطالبت شاكيد لابيد بالتراجع عن تصريحاته المهينة وتقديم الاتفاق للجلسة الكاملة بالكنيست للموافقة عليها في أقرب وقت ممكن.