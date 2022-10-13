مصر الـ 90 .. فيفا يعلن التصنيف العالمي لمنتخبات السيدات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تصنيف شهر أكتوبر لمنتخبات السيدات.

واحتل منتخب مصر للسيدات المركز الـ 90 في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتقدم منتخب مصر 3 مراكز، مقارنة بالتصنيف الذي أصدره الفيفا في شهر أغسطس الماضي.

تصنيف منتخب مصر

وحافظ منتخب أمريكا للسيدات على صدارته للتنصنيف العالمي، وحل منتخب السويد ثانيا، وألمانيا ثالثا وإنجلترا رابعا، وفرنسا خامسا، وإسبانيا سادسا وكندا سابعا، وهولندا ثامنا والبرازيل تاسعا، وكوريا الجنوبية عاشرا.

انضمام سوريا وباكستان للتصنيف:

وذكر موقع الفيفا، أن تصنيف شهر أكتوبر، سجل انضمام منتخبين جديدين، وهما سوريا (المرتبة 157)، وباكستان (المرتبة 160). وبالتالي، فإن تصنيف أكتوبر/تشرين الأول 2022 سجل رقما قياسيا بواقع 187 اتحادا عضوا في الفيفا.