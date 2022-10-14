حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يعقد اجتماعًا لانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب السياسي..اليوم

تعقد اللجنة المركزية الجديدة المنتخبة من المؤتمر العام الثالث لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، اليوم الجمعة، اجتماعها الأول لانتخاب رئيس الحزب ونوابه والأمين العام والأمين العام المساعد وأمناء الأمانات و٤ أعضاء للمقاعد الحرة من بين ١٠ مرشحين.

وصرح مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف، المنتهية ولايته، أن المنافسة تدور بين ٢٦ مرشحا لشغل ١٦ مقعدا، مشيرًا إلى أنه ترشح على مقعد الرئاسة أمام المهندس محمد جابر عضو اللجنة المركزية والعضو المؤسس بالحزب.

وقال الزاهد إن جابر يخوض الانتخاب بشعار تجديد القيادة وضخ دماء جديدة ، بينما تحتدم المنافسة على المقاعد الحرة التي تقدم لها أعضاء أبرزهم مسعد علي وهيثم للحريري ونجوى عباس وإيمان عبد الفتاح وأحمد قناوي وسليمان صقر وإبراهيم سرحان وطارق البربري وجمعة رمضان وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس الحزب في الدورة الماضية والذي يخوض هذه الدورة على المقاعد الحرة، بينما يخوض د. زهدي الشامي الخبير الاقتصادي الانتخابات على مقعد أمين مجلس الأمناء، بينما تقدم مهندس طلعت فهمى وإلهامي الميرغني على موقع نائب الرئيس.

وتابع الزاهد أن اللجنة المركزية سوف تنتخب فى اجتماع لاحق أمناء المكاتب النوعية التي تضمها الأمانة العامة للحزب وبينها مكتب الحريات ومكتب المجالس المحلية والمهنيين وغيرها من المكاتب وأن أمناء هذه المكاتب ينضمون إلى الأمانة العامة للحزب التي تضم أيضا أعضاء المكتب السياسى وأمناء المحافظات ، موضحًا أن اللجنة المركزية سوف تناقش غدًا التوجهات الرئيسية لنشاطها والمهام الملحة في هذه الدورة.