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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين اتحاد المستثمرين العرب: مصر حققت نموا رغم الأزمة الاقتصادية ..فيديو

د السفير جمال بيومي،
د السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب

أكد السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية، كان له دور بارز و ساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية.

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وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن مصر ضمن خمس اقتصاديات حققت نموا رغم الأزمة الاقتصادية.

 

وتابع  أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن تنوع الاقتصاد المصري يتفوق على الاقتصاديات النفطية، مؤكدا أن المصريين في الخارج ساهموا في دعم الاقتصاد المصري خلال الأزمة الاقتصادية.

 

 كفيل بأن نستغني عن الاستثمار الأجنبي

وأشار جمال بيومي إلى أن استثمار المصريين في بلدهم كفيل بأن نستغني عن الاستثمار الأجنبي.

 

د السفير جمال بيومي الإقتصاد المصرى اتحاد المستثمرين مصر برنامج الاصلاح الاقتصادي

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