عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمدة مدينة فيجاك الفرنسية يؤكد قوة علاقات بلاده مع مصر

صدى البلد

أكد عمدة مدينة فيجاك الفرنسية أندريه ميلينجر، قوة العلاقات التي تجمع مصر وفرنسا في مختلف المجالات، مشيرا إلى عشق الشعب الفرنسي للحضارة المصرية العريقة.


جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال مؤتمر "الهيروغليفية في القرن الواحد والعشرين"، المقام بمكتبة الإسكندرية؛ بمناسبة الاحتفال بمرور مائتي عام على فك رموز حجر رشيد، والذي تختتم فعاليته اليوم /الخميس/، بمشاركة نخبة من العلماء والمختصصين من مصر وفرنسا.


وشدد ميلينجر على قوة العلاقة التي تجمع بين الجانبين المصري والفرنسي في مجال التبادل العلمي الأكاديمي وكل ما يتعلق بالحضارة المصرية القديمة، معربا عن فخره بوجوده في مكتبة الإسكندرية "منارة العلم والحضارة العالمية" والمشاركة في هذ المؤتمر الدولي الهام.


وأوضح أن هناك عددا كبيرا من العلماء والباحثين الذين يزورون فرنسا ومدينة فيجاك التي تحتضن متحف شامبليون وهي مسقط رأسه، وكذلك هناك المئات من الباحثين الفرنسيين الذين يزورون مصر.
يذكر أن مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية هو الجهة القائمة على تنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب له، بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ومتحف شامبليون بمدينة فيجاك الفرنسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

قرار تاريخي.. أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

بعد رفضه حضور التحقيق.. الاتحاد البوليفي لصدى البلد: معاقبة سافيو في حالة وحيدة

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

فرج عامر: الزمالك يتعاقد مع لاعب الجزيرة الإماراتي.. والتوقيع الشهر المقبل

بالحجاب ودون مكياج.. ضُرة بوسي تستمتع بآخر أيام الصيف مع زوجها هشام ربيع

تغير ملامح رحاب الجمل من أحدث ظهور لها.. شاهد

ترشيحاتنا

الضرب خطأ.. أزهري : الزواج في منزل العائلة أول شرارة لخراب البيوت

عبداللطيف رشيد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لـ العراق.. فيديو

أول تعليق من برهم صالح على انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق

هل يجوز للمتزوجة أن يكون لها صديق على الفيس بوك؟..علي جمعة يجيب

مصاب بجنون العظمة.. تدخل إيلون ماسك في السياسة يفاقم التوترات بشكل خطير

ساكا يقود تشكيل أرسنال أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة الحارس ومفاجأة صادمة من قريب الفنان.. كواليس بيع شقة سمير صبري

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

نشرة المرأة والصحة.. ضُرة بوسي بالحجاب ودون مكياج.. وأطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية

بـ الفوشيا .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في ظهور خاص |شاهد

فيديو

شهادة الحارس ومفاجأة صادمة من قريب الفنان.. كواليس بيع شقة سمير صبري

قماش شفاف مطرز.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الانتقادات "فيديوجراف"

مصنع الرجال.. تغطية خاصة لصدى البلد لحضور الرئيس السيسي حفل الكليات العسكرية

مش عارفة أنام وأعيش.. منى عراقي ترد على خبر زواجها من أيمن رشوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ