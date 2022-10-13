الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد هناء حمزة ويشكوها لـ الأولمبية واتحاد الطائرة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التقدم ببلاغ للمستشار النائب العام، ضد هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة؛ لتجاوزها في حق الأهلي عبر وسائل الإعلام، وقيامها بتوجيه اتهامات باطلة للنادي بالتزوير في عقد ابنتها «مريم مصطفى»، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات».

وهو العقد الذي وقعت عليه بحضور والدتها قبل أسابيع ولمدة أربع سنوات قادمة.

كما قرر المجلس تقديم شكوى مماثلة إلى كلٍ من لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكرة الطائرة لذات السبب.

خاصة أن هناء حمزة تشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطائرة، وقامت باستغلال موقعها الذي تشغله في إفشاء أسرار عقود بعض لاعبات الأهلي الموجودة بالاتحاد أثناء استضافتها بإحدى القنوات التليفزيونية.