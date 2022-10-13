مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تشيد بالعلاقات الوثيقة مع مصر

أشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدني باربارا ليف، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات.



وقالت ليف، في لقاء مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين اليوم الخميس بمقر السفارة الأمريكية، إن زيارتها الحالية إلى القاهرة تأتي في بداية جولة إقليمية تشمل كلا من دولة الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر.



وأعربت عن سعادتها لزيارة مصر، حيث التقت بعدد من المسئولين لبحث العلاقات المصرية الأمريكية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الإعداد لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي تستضيفه شرم الشيخ الشهر القادم.



وأوضحت أنها تولت منصبها في مايو الماضي وبدأت مهامها بالمشاركة في الإعداد لزيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط ومشاركته في قمة جدة التي عقدت في يوليو الماضي والتي التقى على هامش أعمالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.