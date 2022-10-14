عبادة يبكي الشيطان منها.. داوم عليها

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن هناك عبادة خفيفة وبسيطة إذا فعلها الإنسان بكى الشيطان منها.

وأضاف “ أبو عمر”، خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك عبادة إذا فعلها الإنسان اجره عظيم وكبير عند الله سبحانه وتعالى، ويبكي الشيطان لأنه يتذكر ما كان منه من معصية الله تعالى، وهى سجود التلاوة.

وأشار الى أن سجود التلاوة من فعله له الاجر والثواب ومن لم يفعله ليس عليه وزر.

وأوضح هل الإنسان يسجد على وضوء ام لا يشترط فيها الوضوء قائلاً: "الأفضل ان يكون الانسان على طهارة ووضوء لكن لو سجد سجدة التلاوة بدون وضوء يجوز وله الأجر من الله تعالى، والدليل على ذلك حديث فى صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد يفر الشيطان هاربا يبكي يقول يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فله الجنة وامرت بالسجود فعصيت فليا النار).

وتابع: أن السجدة ترفع العبد عند الله تعالى والدليل على ذلك قوله تعالى ((واسجد واقترب)) فكلما تسجد تقترب من الله اكثر.

وتقول فى سجدة التلاوة مثلما تقول فى السجود فى الصلاة وممكن تقول ((سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله رب العالمين)).