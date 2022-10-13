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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بدون ملينات.. أسرع علاج للإمساك وعسر الهضم بمكون واحد من رفوف مطبخك

الأمساك
الأمساك

فواكه عديدة يغفل الكثيرين فائدة إدراجها إلى النظام الغذائي اليومي فهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة  7٪ . علاوة على ذلك ، هناك بعض الفواكه التي يمكن أن تمنع وتقلل من أعراض حالات معينة. إذن إليك وفقا لموقع برايت سايد  الفوائد غير المعروفة لبعض الفواكه المفضلة لدينا.

1. يمنع الكرز آلام المفاصل.


يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي على قوة عظامك ومفاصلك. لذا ، إذا كنت تعاني من آلام المفاصل ، فإن الفاكهة الشائعة التي يجب أن تفكر في إضافتها إلى نظامك الغذائي هي الكرز.

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2. الأفوكادو حماية الجلد.


إذا كنت من محبي الأفوكادو ، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أنه يمكن أن يؤخر عملية الشيخوخة. وجد الباحثون أن الأفوكادو يحتوي على مركبات قد تساعد في حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس ، والتي من المعروف أنها تسبب التجاعيد ومؤشرات أخرى للشيخوخة.

3. الموز يمنع حصوات الكلى.
 

قد يكون الموز الغني بالبوتاسيوم مفيدًا بشكل خاص للوقاية من حصوات الكلى. بالإضافة إلى ذلك ، فهو غني بفيتامين B6 ، الذي يساعد الكبد والكلى على التخلص من المواد الكيميائية غير المرغوب فيها 

4. التفاح من أفضل الفواكه

يعتبر التفاح من أفضل الفواكه التي يجب تناولها عندما تريد علاج الإمساك . فهي غنية جدًا بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك لدى العديد من الأشخاص. الألياف ضرورية لحركات الأمعاء المنتظمة. أيضًا ، يمكن أن تساعد هذه الفاكهة أيضًا في مشاكل صحية أخرى ، بما في ذلك الإسهال .

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