جائزة التميز لـ محمد محمود عبد العزيز عن ملف سري بمهرجان الفضائيات

يستعد الفنان محمد محمود عبد العزيز، لتكريمه في احتفالية مهرجان القنوات الفضائية والمقرر ان تقام ٢٢ من شهر أكتوبر الجاري بإحدى الفنادق الكبري حيث حظي بجائزة التميز عن دوره وادائه في مسلسل "ملف سري" بتصويت من الجمهور حيث حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي بدوره وحظي علي إعجاب عدد كبير من النقاد.

وشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، فى مسلسل "ملف سرى"، وتم عرض العمل رمضان الماضى من بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر.



وكانت قد صرحت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، بإطلاق اسم الفنان الكبير الراحل هشام سليم على الدورة الثالثة عشرة من المهرجان، تخليدًا لذكراها وتقديرًا للأعمال التي قدمها خلال السنوات الماضية، وأثرى من خلالها السينما والدراما المصرية والعربية.

ويعتبر إطلاق اسم الفنان هشام سليم على الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الفضائيات العربية، أولى التكريمات التي يحظى بها سليم بعد رحيله، حيث بادرت إدارة المهرجان بإطلاق اسمه عليه باعتباره أحد العلامات الهامة في السينما والدراما في مصر خلال السنوات الماضية.