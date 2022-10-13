السفير الروسي باليابان يستنكر حدوث مناورات بالقرب من حدود الشرق الأقصى لبلاده

انتقد السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل جالوزين اليوم /الخميس/ المناورات التي أجراها حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود أقصى الشرق الروسي.



وأوضح جالوزين -في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم- أن المناورات العسكرية التي أُجريت بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بالقرب من الحدود الروسية تمثل تهديدا للأمن القومي الروسي وتتطلب اتخاذ تدابير أمنية ملائمة.



كما أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المناورات العسكرية الأمريكية اليابانية ما هي إلا جزء من "صورة كبيرة وواسعة النطاق" للتفاعل بين اليابان والولايات المتحدة، على حد قوله.