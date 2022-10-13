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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العملات تتهاوى خلال تداولات الأسبوع في البورصات العالمية

صدى البلد

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.60% مستفيداً من تزايد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أسرع خلال النصف الثاني من الأسبوع.

خسر مكاسبه.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء الاسواق الدولية خلال الأسبوع الجاري فقد تحول المستثمرون نحو تسعير ارتفاعات أكبر بأسعار الفائدة بعد صدور بيانات سوق العمل أقوى من المتوقع مصحوبة بتصريحات المتحدثين الفيدراليين والتي تميل نحو الاستمرار في تشديد السياسات النقدية. 

وأدى هذا إلى ارتفاع الدولار بمعدل أكبر من الخسائر التي سجلها في بداية الأسبوع والتي قادها انخفاض عوائد السندات.

انخفض اليورو 0.59% مقابل الدولار القوي، على الرغم من صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر والذي أكد على اتجاه صانعي السياسات نحو تشديد السياسة النقدية. 

ومن الجدير بالذكر أن المخاوف من الركود ارتفعت في أوروبا خلال الأسبوع حيث انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس سنوي بشكل أكبر مما كان متوقعاً في أغسطس الماضي، وهو ما يشير إلى ضعف معدل الطلب من قبل المستهلكين.

وفشل اليورو في اختراق مستوى التكافؤ مع الدولار لينهى الأسبوع عند 0.9744 دولار. 

كما خسر الجنيه الاسترليني 0.75% خلال الأسبوع، وحدث ذلك بشكل رئيسي نتيجة لإعلان بنك إنجلترا أمس الأربعاء أنه لم يشتري أي سندات بريطانية في إطار عملياتهم الطارئة لدعم سوق السندات وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأثرت المخاوف من أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضيف المزيد من الاضطرابات إلى الأسواق البريطانية والتي أثقلت على الجنيه الإسترليني. 

وفي سياق آخر، خفضت فيتش نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة إلى سلبية من مستقرة يوم الأربعاء، بينما أكدت تصنيفها عند AA-. 

كما هبط الين الياباني بنسبة 0.35% مسجلاً خسارته الأسبوعية الثامنة على التوالي مقابل الدولار. جاء ذلك في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على إجراءاتها لسياسة التحفيز على الرغم من تزايد التوقعات برفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم هذا العام.

وصرح رئيس الوزراء الياباني أمس بإن الحكومة ستعمل على وضع خطة تحفيز اقتصادي أخرى بحلول نهاية أكتوبر، بما في ذلك إجراء نادر من شأنه أن يعمل بشكل مباشر على الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء ونتيجة لذلك سيخفف ضغوط الأسعار على الناس.

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