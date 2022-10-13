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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاتلات كورية شمالية تحلق قرب حدود الجارة الجنوبية والأخيرة تحرّك قواتها الجوية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن حوالي 10 مقاتلات كورية شمالية، حلقت قرب الأجواء الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن سيئول سارعت بطائرات عسكرية، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز إف -35 إيه، ردًا على ذلك، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضحت الهيئة أن طائرة كورية شمالية رُصدت وهي تحلق على بعد 25 كيلومترًا شمال خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الوسطى وحوالي 12 كيلومترًا شمال خط الحد الشمالي، وهو حد فعلي بين الكوريتين في البحر الأصفر.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تحلق فيها كوريا الشمالية بطائرات عسكرية بالقرب من الحدود بين الكوريتين.

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