15 اكتوبر… جامعة حلوان تستقبل طلبات الاشتراك بملتقى الطلاب الأول

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة، خلال الفصل الدراسي الاول للعام ٢٠٢٢ .



وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و تحت اشراف رعاية شباب الجامعة و اتحاد الطلاب .



و تنظم الادراة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان (الملتقى الأول لطلاب مصر 2030) و كشفت الادارة انه علي الراغبين بالمشاركة من الطلاب التسجيل الكترونيا على الرابط التالى

(https://docs.google.com/forms/d/1d7MuyxdD134uaD5H91_IVR3P-ASGX27C_m3H99cjM-g/edit)

و يتم التسجيل حتي يوم ١٥ اكتوبر ٢٠٢٢ ، وسيتم المقابلة الشخصية للمقبولين خلال الفترة من 16 - 22 / 10 /2022 بمبنى واو بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان



ويتم تنفيذ الملتقى خلال الفترة من 23 - 27 / 10 /2022 برجاء سرعة التسجيل لمحدودية الاعداد المشاركة فى الملتقى حيث ان التسجيل والمشاركة مجانا