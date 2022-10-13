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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 اكتوبر… جامعة حلوان تستقبل طلبات الاشتراك بملتقى الطلاب الأول

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة، خلال الفصل الدراسي الاول للعام ٢٠٢٢ .


وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أحمد فاروق  مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و تحت اشراف رعاية شباب الجامعة و اتحاد الطلاب .


و تنظم الادراة العامة لرعاية الشباب  بجامعة حلوان  (الملتقى الأول لطلاب مصر 2030)  و كشفت الادارة انه علي الراغبين بالمشاركة من  الطلاب  التسجيل  الكترونيا على الرابط التالى 
(https://docs.google.com/forms/d/1d7MuyxdD134uaD5H91_IVR3P-ASGX27C_m3H99cjM-g/edit)

 

و يتم التسجيل حتي يوم ١٥ اكتوبر ٢٠٢٢ ، وسيتم المقابلة الشخصية  للمقبولين خلال الفترة من 16 - 22 / 10 /2022 بمبنى واو بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان 


ويتم تنفيذ الملتقى خلال الفترة من 23 - 27 / 10 /2022 برجاء سرعة التسجيل لمحدودية الاعداد المشاركة فى الملتقى حيث ان التسجيل والمشاركة مجانا

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