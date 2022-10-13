فتاوى تشغل الأذهان| حكم قراءة القرآن الكريم بنية الحفظ والشفاء.. أفضل علاج لوساوس الشيطان وغوايته.. وهل يجوز إخراج الكفارة طعاما؟

فتاوى تشغل الأذهان

حكم قراءة القرآن الكريم بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء

أفضل علاج لوساوس الشيطان وغوايته

هل الحلف بالمصحف وأسماء الله الحسنى حرام ؟

إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية.

في البداية، قالت دار الإفتاء في فتواها حول حكم قراءة القرآن الكريم بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء، إن قراءة القرآن بنية قضاء الحوائج أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالَّة على استحباب قراءة القرآن؛ ومنها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: 29].

واستدلت دار الإفتاء بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ» رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، إلى غير ذلك من النصوص المطلقة.

وذكر العلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي في كتابه "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" -في شرح حديث ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في صحيح مسلم في فضل سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وقول سيدنا جِبْريلُ عليه السلام: أبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤتَهُمَا نَبيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَواتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلاَّ أُعْطِيتَه. قال ابن علان: [(بحرف) الباء فيه صلة للتأكيد وتجويز كونها للالتصاق بعيد، نعم يجوز كونها للاستعانة؛ أي: (لن تقرأ) مستعينًا (بحرف) أي جملة (منهما) على قضاء غرض لك (إلا أعطيتَه) كيف لا والفاتحة هي الكافية؟ وتلك الخواتيم لمن قرأها في ليلة كافية] اهـ.

وأوضحت دار الإفتاء أن السلف الصالح انتفع بالقرآن الكريم على نية الحفظ؛ فقد روى ابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (7/ 98، ط. دار الفكر) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: "مَن قرأ بعد الجمعة فاتحةَ الكتاب و﴿قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ حفظ ما بينه وبين الجمعة"، لافتة إلى قول العلَّامة ابن مفلح الحنبلي في "الآداب الشرعية": [قال المَرُّوذِيُّ: شَكَت امرأةٌ إلى أبي عبد الله أنها مستوحشةٌ في بيتٍ وحدَها؛ فكتب لها رقعةً بخطه: بسم الله، وفاتحة الكتاب، والمعوذتين، وآية الكرسي] اهـ.

ولفتت إلى استحباب العلماء الاستشفاء بالقرآن من خلال بعض سوره؛ كسورة الفاتحة، قال العلامة ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" أنه: يستحب قراءة الفاتحة عند وقوع الطاعون؛ لأنها شفاءٌ من كل داء.

بينما كشفت دار الإفتاء المصرية عن فضل الاستعاذة بالله حيث قالت إنها أفضل علاج لوساوس الشيطان وغوايته.

وفيما يتعلق بحكم الحلف بالمصحف وأسماء الله الحسنى، قال الدكتور رمضان عبد الرازق، إن اليمين نوعان يمين عادي ويمين مغلظ، فاليمين العادي (والله بالله تالله) أما المغلظ يكون باللفظ عندما احلف بكتاب الله رب العالمين أو يكون بالزمان او بالمكان كالحلف بالكعبة أو أمام روضة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فتغليظ اليمين إما باللفظ أو بالزمان أو بالمكان.

وأشار إلى أن هناك فرق بين من يقول “والله” وبين من يقول “والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما فعلت ذلك"، فيجوز الحلف بالمصحف وبأسماء الله الحسنى وهذا حلف بالله رب العالمين وهذا يمين مغلظ احذر ان تحلف بالله كذبا سواء أكان مغلظ أو حتى عادي.

وأوضح أن من يحلف بالله كاذبا اسمه يمين غموس اي يغمس صاحبه فى النار إن لم يتوب منها، وهناك نوع آخر يسمى يمين اللغو كأن تكون ليس متأكد والأفضل أن لا نكثر من الحلفان بالله لقوله تعالى {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} وقوله تعالى {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}.

أما اليمين المنعقدة: كمن يحلف "والله هجيلك بكرا" فلو حصل ظروف ولم يذهب فهذا لا يسمى يمين الغموس، واليمين المنعقدة عليها كفارة اما يمين اللغو لا كفارة عليها.

كما قالت دار الإفتاء رداً على سائل يسأل هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة، إن جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجبٌ مالي، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة، وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.

وشددت بناءً على ذلك: فلا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب.