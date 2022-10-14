أخبار التوك شو.. أبو العينين: مصر اليوم تبني حضارة جديدة بدعم الرئيس السيسي.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي لديه تفاؤل بتجاوز الأزمة العالمية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم أكبر عدداً من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

أبو العينين: مصر اليوم تبني حضارة جديدة بدعم الرئيس السيسي.. فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن وجود عارض الأزياء العالمي “ستيفانو ريتشي” في الأقصر حدث رائع، مشيرا إلى أن الجميع كان متشوقا لزيارة الأقصر، وعمل صداقات.

وقال أبو العينين، على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي الذي تعرضه قناة صدى البلد حصريا، أنه نقدم رسالة من الأقصر، وهي أن أحدث موضة صممها ستيفانو ريتشي ونجله وكل أفراد العائلة جاءوا إلى الأقصر بين أقدم حضارة عرفها العالم.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي لديه تفاؤل بتجاوز الأزمة العالمية.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه بيوم 10 أكتوبر شهدنا حفل تخريج طلبة كلية الشرطة، ورأينا الحماس والدقة في كل شئ، واليوم تكرر المشهد من طلبة وخريجين من كل الكليات العسكرية، ورأينا مجموعة من العروض الرائعة ومظاهر بطولية قدمها الطلاب أثناء العروض.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان الراية بتتسلم من جيل إلى جيل، ورأينا مشاهد جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة، والرئيس قال "انهم لا يملكون إلا التضحية والعطاء من أجل هذا الوطن.

زاهي حواس: الفراعنة أول من اهتم بالموضة والأناقة منذ 5 آلاف عام..فيديو

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أنه لا بد من عمل الدعاية غير المباشرة، وإعطاء التسهيلات للأجانب والقوافل السياحية للمصريين، من أجل دعم السياحة.

وقال حواس، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي الذي تعرضه قناة صدى البلد حصريا، أنني سأتحدث عن الأقصر، عن أهم اكتشافاتي في وادي الملوك، وسأتحدث عن ستيفانو ريتشي.

ضياء رشوان : عروض الطلاب أبهرت الجميع بحفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر صباح اليوم حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأضاف ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة إى تي سي، أن حفل التخرج كان لـ الدفعة 116 للكلية الحربية، مؤكدًا أن الكلية الحربية موجودة منذ أكثر من 110 أعوام.

مصطفى وزيري يهدي ستيفانو ريتشي عرش الملك توت عنخ آمون

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،أنه “بالنيابة عن الحكومة المصرية عامة ووزارة السياحة والآثار خاصة أود أن أقدم هذه الهدية الجميلة للسيد ستيفانو ريتشي هذه عرش الملك توت عنخ أمون”.

ليقول عارض الأزياء العالمي، ستيفانو ريتشي، على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي، وأذاعته صدى البلد حصريا، أنه "رغم أن الهدية صغيرة الحجم فأنا أقبلها بقلبي.

عضو سابق بغرفة السياحة يفجر مفاجأة عن أسعار العمرة هذا العام

كشف علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية سابقا، تفاصيل ما تردد بشأن وصول قيمة رحلة العمرة إلى 4400 جنيه عبر تطبيق "نُسك"، قائلا: "ما تردد بشأن هذا الصدد كان مصدره تصريحا للسفير السعودي".

وأشار الغمري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن قيمة تذكرة الطيران ذهابا وعودة إلى السعودية تصل إلى 6500 جنيه، ورسوم البوابة المصرية للحج والعمرة 3200جنيه، بينما تصل قيمة رسوم تأشيرة العمرة لدى الجانب السعودي إلى 750 ريال، إلى جانب دفع 130 ريالا نقديا.



رانيا محمود ياسين: كرهت فصل الخريف لأنه بيفكرني برحيل والدي.. فيديو

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن والدها كان انسانا مليئا بالعطف والرقة، معلقة “كان اخلاق تمشي على الأرض”.

وقالت رانيا محمود ياسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن حياتي كلها كانت معاه وله علامات كبيرة معي، معلقة “ بعز مرضه وقبل الوفاة بساعات كان جواه الحنية أنه يدلع بنته وبيحن عليها بنفس اللهفة والحب”.

ياسمين عز: يا ريت كل الستات تتعلم من زوجة محمد صلاح.. فيديو

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن الهاتريك الذي أحرزه محمد صلاح أمس أشعل حالة من الحماس والسعادة في قلوب المصريين لأنهم لم يشككوا فيه قبل ذلك وإن لم يحالفه الحظ في الماتشات السابقة.

أضافت «ياسمين عز» خلال برنامج «كلام الناس» على قناة ام بي سي مصر الفضائية: «ياريت نتعلم ونستفيد من أكبر ميزة في محمد صلاح وهي سد آذانه عن كل التعليقات السلبية والتركيز على النفس وتطوير العمل والاجتهاد فيه كما ينبغي، خاصة بعد ما قالوا ان هالاند أخذ الجو منه».

سفير اليابان بالقاهرة: لدينا فرص هائلة لزيادة حجم التبادل التجارى مع مصر

أكد السفير اليابانى فى القاهرة هيروشي أوكا على عمق العلاقات المصرية اليابانية مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان ارتفع خلال عام 2021 إلى 1.5 مليار دولار بزيادة بلغت 13٪ .

جاء ذلك في تقرير خاص أعده محمد سويد لبرنامج صناع القرار الذي يقدمه الإعلامي د.شادى الزيات على قناة صدى البلد، على هامش حفل تقليد السفير هشام بدر وسام الشمس المشرقة الذى منحه إياه إمبراطور اليابان.

رئيس شعبة المخابز يكشف أسعار توريد طن القمح لـ مصانع المكرونة |فيديو

عقب عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، على قرار إتاحة القمح للمطاحن بـ8700 جنيه، قائلاً: " هذا القرار صدر أول أمس، ومن المقرر أن ينفذ ابتداءً من السبت المقبل" .

وتابع "حماد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هذا القرار يخص القمح وليس الدقيق، ولا نعلم آلية تطبيق هذا القرار حتى الآن، متسائلا: "هل ستقوم المطاحن بتوصيل الدقيق للمخابز أو لمتعهدي الدقيق بسعر مناسب، لمنع المغالاة في الأسعار مثلما حدث في السابق؟"