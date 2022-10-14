أخبار التكنولوجيا| تحديث جديد من واتساب يحدث طفرة في الجروبات..Infinix تطلق هاتفا جديدا بـ 2500 جنيه

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

قام متجر Google Play Store بعرض منصة Truth Social المملوكة من دونالد ترامب مرة أخرى، بعد تأخير دام شهورًا بسبب مخاوف تخص سياسات الإشراف على المحتوى، حيث كان الطرفان في صدد مناوشات بشأن الموافقة على التطبيق منذ أواخر شهر أغسطس الماضي.

يختبر تطبيق المراسلة الفورية الأشهر في العالم واتساب WhatsApp ميزة جديدة تسمح بعدد أكبر في "الجروبات" تصل إلى 1024 عضوًا، وتقوم منصة التواصل الاجتماعي بالفعل باختبار الميزة في إصدار تجريبي متاح لمستخدمي هواتف أندرويد و آيفون iOS.

تم توقيع غرامة على شركة Zoetop Business Company Ltd ، التي تمتلك شركة الأزياء الصينية شي إن SHEIN المحببة لدى السيدات حول أنحاء العالم، وتبلغ الغرامة 1.9 مليون دولار وسيتم تقديمها إلى ولاية نيويورك.

تتألق شركة هونر Honor الصينية هذه الأيام بإطلاق مجموعة من الهواتف المميزة ذات الأسعار المناسبة مع مجموعة من المواصفات الرائعة، وأطلقت اليوم هاتفها الذي تشوق محبيها حول العالم له، وهو هاتف Honor X40 GT.

كشفت شركة إنفينيكس Infinix عن اثنين من سلسلة Hot 20 من الهواتف الذكية ، التي تشتمل على هواتف Hot 20 5G و Hot 20s و Hot 20i. والآن، عادت العلامة التجارية بطراز آخر من فئة Hot 20 يسمى Infinix Hot 20 4G، الذي نستعرض نظرة على مواصفاته ومميزاته.

تعد ألعاب الرعب من أكثر الالعاب المحببة لمحبي الإثارة والتشويق، لذا إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في اختبار شجاعتهم وجعل الأدرينالين يتدفق في جسمك، سنوضح أفضل ألعاب الرعب بدون إنترنت على هاتف أندرويد.