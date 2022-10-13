الرئيس الأذري يثني على تطور العلاقات الثنائية مع موسكو

أعرب الرئيس الأذري إلهام علييف، اليوم /الخميس/، عن رضا بلاده بتطور علاقاتها مع روسيا وحقيقة أنها وصلت بالفعل إلى مستوى من التفاعل مع الحلفاء في آسيا.



وقال علييف، في اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة أستانا، "إننا سعداء للغاية بالطريقة التي تطورت بها العلاقات بين بلدينا، لقد وصلت إلى أعلى مستوى، وهو مستوى تعاون الحلفاء، إننا نحقق تقدما سريعا في العديد من القضايا"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



كما أكد الرئيس الأذري نمو التجارة بين البلدين، مُشيرًا إلى أن "المشروعات التي تم تحديدها والاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة ستسمح لنا بزيادة التجارة المتبادلة بشكل أكبر".



وتُعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، اليوم /الخميس/ وغدا /الجمعة/، قمة رابطة الدول المستقلة، و"مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا"، وهذا المؤتمر مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.