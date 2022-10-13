مدبولي يتفقد أعمال تطوير ميدان السلام في شرم الشيخ .. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعمال تطوير ميدان "السلام" الذي تتوسطه أيقونة السلام، وكذا عدة ميادين أخرى أهمها ميدان "ساحة العَلَم".

استمع مدبولي إلى شرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي أوضح أن مدينة شرم الشيخ، تشهد تطوير نحو ۱۸ ميداناً رئيسياً، بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن الجميع يعمل على مدار 24 ساعة، وتنفيذ الأعمال يجري على قدم وساق من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الخاصة باستضافة المؤتمر.

ولفت المحافظ إلى أن أعمال تطوير الميادين تشمل أعمال الإضاءة والإنارة الليلية، وتنسيق الموقع العام، فضلاً عن سواري الأعلام، بالإضافة إلى تنفيذ مسطحات خضراء، وأحواض زهور، وأعمال تجميل، ونافورات مياه، بهدف اضفاء مظهر جمالي، ولكي تتماشى أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، مع نشر المساحات الخضراء ضمن تحول المدينة للأخضر، في اطار الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ.

كما أشار اللواء خالد فودة إلى أنه تم أيضاً الإنتهاء من زراعة النخيل بالطريق الأوسط وتنفيذ الشبكات، وجار استكمال أعمال التشجير بطرق قاعة المؤتمرات، وباقي الطرق والميادين بالمدينة.

وجرى استعراض موقف تطوير الطرق بالمدينة، حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال تطوير الطرق تتم بنسبة تصل إلى 90%، حيث يتم تنفيذ طرق جديدة ورفع كفاءة طرق موجودة بالمدينة بإجمالي أطوال تتعدى 200 كم، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي والتنموي للمدينة بتنفيذ شبكة طرق لجذب الاستثمارات.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الإضاءة الليلية التي يتم تنفيذها لإظهار روعة الجبل، واضفاء سحر خاص للمدينة ليلاً.

وتابع رئيس الوزراء خلال الجولة، سير العمل في عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن جهود تهيئة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث العالمي المهم، حيث أشار ممثل الهيئة إلى أنها تقوم بإنشاء وتطوير الطرق، بما يتضمن تطوير الطريق الدائري بطول 22.4 كم، بزيادة الحارات المرورية له، ليصبح عرضه 68 متراً، وتدعيمه بمسار للدراجات، وإنشاء وتطوير 51 طريقاً بالمدينة بإجمالي 111.7 كم، لتتضمن 5 حارات مرورية لكل اتجاه، واضافة مسار للدراجات، إلى جانب تطوير الطرق بمنطقة الرويسات بإجمالي طول 32.5 كم، وتطوير الطرق بحي النور بإجمالي طول 16 كم، فضلاً عن تنفيذ أعمال تسوية الموقف العام بالحديقة المركزية بإجمالي مسطح 170 ألف م2، وتنفيذ عدد من ساحات الإنتظار.

وأضاف ممثل الهيئة الهندسية أن الهيئة تقوم أيضاً بإنشاء 5 طرق بإجمالي طول 10.3 كم، في محيط قاعة المؤتمرات التي من المقرر أن تشهد تنظيم مؤتمر تغير المناخ COP27، وكذا رفع كفاءة وتوسعة طريقين آخرين بإجمالي طول 8 كم، ليصبح كل طريق يتضمن 5 حارات مرورية لكل اتجاه مع اضافة مسار للدراجات.

كما عرض ممثل الهيئة الهندسية موقف تنفيذ أعمال إنارة الطرق والتي تتم بمدخل مدينة شرم الشيخ، ومحيط قاعة المؤتمرات، وطريق المطار ـ نبق، وساحات الإنتظار المتنوعة، وذلك بإجمالي أطوال 104.5 كم، باستخدام 6529 عمود إنارة، و 8052 كشاف إنارة، و 12 كشك كهرباء، و287 كم من الكابلات الكهربائية.

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