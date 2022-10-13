الأمريكية للتنمية تقدم 60 مليون دولار لليونيسف لتوفير شبكة أمان اجتماعي للشعب التونسي

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم /الخميس/، عن تقديم منحة بقيمة 60 مليون دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتوفير شبكة أمان اجتماعي لتقديم دعم مباشر للأسر التونسية التي تواجه نقصا في الغذاء وارتفاعا في أسعار الوقود والغذاء وانعدام اليقين الاقتصادي بشكل متزايد.



ووفقا للموقع الرسمي للوكالة الأمريكية للتنمية فإن الأسواق التونسية تعاني في الأساس من نقص في السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت بارتفاع جنوني في أسعار القمح والنفط، مما يعرض استقرار بعض الأسر التونسية للخطر.



وتابعت أن هذه المنحة تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب التونسي وتحسين أوضاعه الاقتصادية المعيشية.



وأوضحت أن هذه المبالغ تساعد في إنشاء شبكة أمان اجتماعي للتخفيف من انعدام الأمن الغذائي ودعم التونسيين في الوقت الذي يسعون فيه نحو مستقبل أكثر أمانا.



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تبقي أيضا على شراكتها طويلة الأمد مع الشعب التونسي من خلال مجموعة واسعة من المبادرات التي تدعم المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يحاول التونسيون تعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر يشمل التونسيين كافة.