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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لتحرش مسن بطالبة بمكان عام في المنصورة

تحرش بفتاة المنصورة
تحرش بفتاة المنصورة

واقعة غريبة شهدتها مدينة المنصورة، ليس لكونها جديدة ولكن حكم السن جعلها غريبة وغير معتادة، تمثلت في واقعة تحرش لكنها على غير العادة.. تلك هو ما كشفته واقعة التحرش بطالبة كلية التربية جامعة المنصورة.

"إيمان" طالبة في كلية التربية جامعة المنصورة، والتي تعرضت للتحرش في مكان عام وملامسة أجزاء حساسة من جسدها في محطة سيارات السيرفيس في شارع الجمهورية بالمنصورة، صدمت حينما اكتشفت رجلا تجاوز 70 عاما من عمرة يتحرش بها ويحاول ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

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لم يخطر ببال الفتاة التي لم تتجاوز العشرين من عمرها أن تسول نفس رجل مسن يقف بجانبها في انتظار المواصلات أن يمد يده عليها ليلامس أجزاء حساسة من جسدها، حتى صدمت فى الرجل الذي بلغ 77 من عمره يتحرش بها.

 

بداية الواقعة بتلقي مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم أول المنصورة يفيد بورود بلاغ من “إيمان.م ل”19 عاما طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية جامعة المنصورة، تتهم فيه"محمد.م.ن "77عاما بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من  جسدها أثناء تواجدها بمحطة سيارات السرفيس بشارع " الجمهورية " دائرة القسم.


بتقنين الإجراءات  تم ضبط المتهم، وإعترف بإرتكاب الواقعة وتم تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة

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