الأحد.. أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية بتهمة ضرب زوجته

تعقد أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية المتهم بالاعتداء بالضرب على زوجته، يوم الاحد المقبل.

وكشفت مصادر نيابية أنه وفقا للتحقيقات التي مازالت تجري في القضية المعروفة إعلاميا بالاعتداء على عروس الإسماعيلية، يواجه الزوج المتهم بالتعدي، اتهامين بالضرب والاحتجاز.

وقدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية عن حبس زوج عروس الإسماعيلية بعد تعديه عليها بالضرب وتعذيبها خلال الفترة الأخيرة.

وأمرت النيابة العامة بحجز الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن شقيقه، وتعديه عليها بالضرب محدثًا إصابات بها.

وكانت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام رصدت أخبارًا حول الواقعة التي تزامنت مع تَقدُّم المجني عليها بشكواها مرفقًا بها تقرير طبيٌّ بإصاباتها.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت المجني عليها، فشهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها لخمسة عشر يومًا بمسكن شقيقه حيث تعديّا عليها.

كانت عروس الإسماعيلية حررت محضرا بعد ٨ شهور من زواجها وظهرت في فيديو من منزل الزوجية وقالت في : “كان بيفتري عليا ومعيشني في مهانة، ضرب وقلة قيمة ٨ شهور مهددني بمياه النار، وقام بحبسي ١٠ أيام وضربني قبل كل وجبة”.

وكان من بين تفاصيل الزواج المرعبة التي تداولها الكثير، أنه ليلة الزواج هددها وخوفها من طعنه في شرفها إذا تركت زوجها يوم الزفاف.

وكشفت مها محمد عروس الإسماعيلية التي تعرضت للتعذيب على يد زوجها، تفاصيل الواقعة وتقدمها ببلاغ ضد زوجها للنيابة العامة وقالت ان مساء اليوم تعرضت للتهديد بإلقاء مياه النار على وجهها وإن والدها هيتقتل، وكانت خايفة على أهلها واستحملت 8 شهور علشان أهلها".

وقالت بالنص : لما اتحبست 15 يوم، ونزفت من بطني كنت هنتحر ومقدرتش استحمل أكتر من كده وكنت بنضرب، واتشتم كتير خلال الأشهر الأخيرة، واستحملت وقولت أعيش وخلاص".

وعن تفاصيل الزواج فقالت أن الزواج تم بطريقة تقليدية في أربعة أشهر فقط، وهم بيقولوا قصة حب 14 عام وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وانها حاليا في بيت والدها وقدمت بلاغ .

وأضافت "قلت لـ وكيل النيابة أهم حاجة عايزاها الأمن والأمان، وقال لي متخافيش وهو هيكون في الحبس، ومش هيقدر يعمل أي حاجة".