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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام الشنوفي: أثناء الحمل يوجد برمجة بين طعام الأم والجنين.. فيديو

قال الدكتور حسام الشنوفي أستاذ النساء والتوليد بطب القصر العيني؛ إن الجنين يحدث له نوع من أنواع البرمجة أثناء وجوده بالرحم بناء على الظروف المحيطه به داخل الرحم؛ مضيفا أن الجنين إذا حدث له داخل الرحم قصور بالنمو يكون عرضه لأمراض السمنة والسكر والضغط عند البلوغ.

أضاف حسام الشنوفي خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور الفضائية؛ في برنامج المصري أفندي للإعلامي محمد خير؛ أنه عندما تكون الأم مصابة بالسمنة أو تتناول كميات كبيرة من الطعام يزداد حجم الجنين ويكون لديه مشاكل طوال حياته؛ مضيفا أن لابد أن تكون الوجبة في المقام الأول تحتوي على فواكه وخضروات ونسبة قليله جدا من النشويات.

أوضح أستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني؛ أن لدى المصريين نظرة في تقبل السمنة نوعا ما فلا بد أن تحتوي الوجبه على بروتينات وأن تتناول الأم السمك مره في الأسبوع  على الأقل لتوفير الأوميجا وشرب ما لا يقل عن أربع أكواب لبن في اليوم؛ بالإضافة إلى أن التمر مفيد جدا للمرأه الحامل لكن ينصح بعدم الإكثار من المانجا.

أشار الشنوفي إلى أهمية الإبتعاد عن السكر الأبيض لأن إدمانه يتجاوز الكوكايين ب 50 مره بجانب آثاره السلبيه على جسم الإنسان؛ منوها إلى أضرارالمشروبات الغازية.

وتابع أن السمنة وزيادة النشويات في الوجبات الغذائية مشكلة عالمية والمهم تحديد كمية الطعام ونوعيته.

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