سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 18 ربيع الأول ١٤٤٤هـ

سعر الذهب في السعودية اليوم.. يستعرض صدى البلد سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية من خلال خدمة عرض أسعار بيع وشراء الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 18 ربيع الأول ١٤٤٤ هـ حيث يبحث كثيرون عن أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 21 في السعودية حوالي 182.7 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 18 في السعودية حوالي 149.4 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 24 في السعودية حوالي 199.3 ريال سعودي

سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 14 في السعودية حوالي 116.2 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء الجنيه الذهب في السعودية اليوم 1395 ريال سعودي

سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء كيلو الذهب في السعودية199322 ريال سعودي

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم

يبلغ متوسط سعر أوقية الذهب عالميا 1658 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر .. ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 في مصر، بواقع 6 جنيهات حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 1122 جنيها مقارنة بـ 1116 جنيها وسط حالة من تذبذب سعر الذهب ارتفاعا وانخفاضا خلال تداولات اليوم الخميس لتسجل أونصة الذهب 1658 دولارا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 21 حوالي 1122 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 18 حوالي 962 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 24 حوالي 1283 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 14 حوالي 642 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء الجنيه الذهب اليوم 8976 جنيها

سعر كيلو الذهب اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء كيلو الذهب 1,278,857 جنيه

سعر أوقية الذهب اليوم

يبلغ متوسط سعر أوقية الذهب عالميا 1666 دولارا.

صدمت بيانات التضخم شديدة السلبية الأسواق الأمريكية، حيث جاءت غالبيتها أسوأ من توقعات خبراء داو جونز وكذلك في ارتفاع عن القراءات السابقة في صورة تعكس عدم قدرة الفيدرالي على تحسين أزمة ارتفاع الأسواق، وفق ما نشره investment بالعربي.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي بقوة بعد البيانات ليتحول من السلبية (خسارة 0.5%) إلى الإيجابية ويرتفع 0.43% في الدقائق التالية للبيانات السلبية.

وهبط اليورو بـ 0.40%، ليهبط دون الـ 0.97 إلى 0.9649 مقابل الدولار.

وسقط الذهب خاسرًا نقطة كاملة، وتتداول عقود الذهب الآن عند 1661.45 دولارًا للأوقية، فيما سجلت العقود الفورية هبوطًا بـ 1% أيضًا وتسجل 1656.53 دولارًا للأوقية.

وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لتتحول إلى إيجابية مفرطة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بـ 2.32% وتسجل 3.993% الآن، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل سنتين بـ 3.53% لتسجل 4.4383%.

وسقطت الفضة بـ 2.33% وهبطت دون الـ 19 دولارًا لتسجل 18.5 دولارًا للأونصة.

وهبطت عقود النفط كذلك، حيث خسر خام النفط 1.39%، وهبط خام برنت بـ 0.96%.

وتحول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في تداولات ما قبل الافتتاح لخسائر عنيفة، وخسر مؤشر إس آند بي في تداولات ما قبل الافتتاح 1.84%، وكذلك هبط عقود داو جونز الآجلة بـ 1.44% وهبطت مؤشرات ناسداك بـ 2.6%.

قال الخبير الاقتصادي، غيث أبو هلال، في تحليل نشره على انفستنج السعودية، إنه في حال صدرت بيانات التضخم مرتفعة، فإن الأسواق في الغالب ستسبعد 50 نقطة أساس من رهانتها، وستنحصر التوقعات على الرفع بـ 75 نقطة أساس وسندشهد بداية الرهان على الرفع بـ 100 نقطة أساس.

لقراءة التحليل كاملًا: توقعات الأسواق من الذهب إلى البيتكوين..في ظل "التضخم" ليس بالضرورة أن ينتصر المنطق.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي ارتفاعًا بـ 8.2%، فيما توقع الخبراء من داو جونز أن يصعد بـ 8.1% تراجعًا من 8.3% في القراءة السابقة.

أما على مستوى شهري فقد ارتفع بـ 0.4%، فيما توقع الخبراء أن يصعد بـ 0.2%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي بـ 6.6% وتوقع الخبراء أن يصعد بـ 6.5%.

أما على مستوى شهري فقد صعد بـ 0.6% وهو أعلى من توقعات الخبراء 0.5%.

وسجل مؤشر الدخل الحقيقي على أساس شهري تراجعًا بنسبة -0.1 عن شهر سبتمبر.

تلقى الاقتصاد الأمريكي 228 ألف طلب إعانة بطالة وهو أعلى من التوقعات 225 ألفًا، ويسجل هذا ارتفاعًا عن القراءة الأسبوعية الماضية التي سجلت تلقي 219 ألف طلب فقط.

وارتفع بذلك متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 211.5 ألفًا، صعودًا من 206.5 ألفًا.