الرئاسة النيبالية تعفي 4 وزراء من مناصبهم بعد انسحاب حزبهم من الائتلاف الحاكم

أعلنت الرئاسة النيبالية مساء اليوم / الخميس / إعفاء أربعة وزراء من مناصبهم بالحكومة، وذلك قبل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال شهر نوفمبر القادم.



وجاء فى بيان أصدره مكتب الرئيس النيبالى " أن الرئيس بايديا ديفى بهاندارى قرر إعفاء هؤلاء الوزراء من مناصبهم ، بناءً على توصية من رئيس الوزراء شير بهادور ديوبا ، وذلك حسبما ينص الدستور النيبالى فيما يتعلق بهذا الشأن".



وأضاف البيان أن رئيس الوزراء أوصى بإعفاء هؤلاء الوزراء من مناصبهم بالحكومة بعد إنسحاب حزبهم - حزب جاناتا ساماجبادى - من الائتلاف الحاكم وقيامه بتشكيل تحالف مع المعارضة لخوض إنتخابات نوفمبر القادم .



ولفت البيان إلى أن هؤلاء الوزراء هم وزير الشئون الفيدرالية والادارة العامة راجيندرا شريثا ووزير البيئة والغابات براديب ياداى ووزير البنية الأساسية الطبيعية محمد راى ووزير الزراعة مريجيندرا كومار سينج.



وأشار البيان إلى أن الرئيس النيبالى أعفى أيضا وزير العدل والقانون " جوبيندا شارما " من منصبه لأنه لا يحمل عضوية البرلمان ، وذلك بموجب الدستور الذى ينص على ألا يشغل أحد منصب وزير لمدة كاملة فى الحكومة إذا لم يكن عضوا فى البرلمان الفيدرالى .