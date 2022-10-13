برلماني: سيارة الكهرباء مازال أمامها الكثير.. وتحتاج لبنية تحتية معينة.. فيديو

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن سيارة الكهرباء مازال أمامها الكثير، حتى يتم إنتاجها، مشيرا إلى أنها تحتاج لبنية تحتية معينة.

وقال أكمل نجاتي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن أسعار سيارات الغاز والكهرباء ستكون عالية، نظرا لما بها من مواصفات مختلفة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تدخلات نواب تنسيقية شباب الأحزاب في قانون المجلس الأعلى للسيارات مهمة.

تحتاج للتفكير خارج الصندوق

وأشار أكمل نجاتي إلى أن صناعة السيارات تحتاج للتفكير خارج الصندوق، مؤكدا أنه

يمكن منح الأراضي للمستثمرين بتكلفة مناسبة .