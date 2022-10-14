انخفاض أسعار الدواجن.. وتحذير من الأرصاد عن حالة طقس الجمعة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

مدحت صالح: كنت أجلس تحت الراديو وأردد القرآن.. وهؤلاء شيوخي المفضلين

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا على الفنانة أنغام عبر شاشة “دي إم سي”؛ للحديث عن كواليس من رحلته الفنية وذكريات دخوله عالم الغناء.



أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الجمعة 14-10-2022

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الخميس، تقريرا مصورا عن حالة الطقس، غدا الجمعة، الموافق 14-10-2022.



كيلو الدواجن يخسر 5 جنيهات.. منى محرز تكشف مفاجأة عن الأسعار| فيديو

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة السابق، أن الأرز من أعلى العوائد الاقتصادية، وأنه من الممكن أن يتم زراعة أراضى مصر أرز، ويتم تصديرها للخارج.



أبو العينين: مصر اليوم تبني حضارة جديدة بدعم الرئيس السيسي.. فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن وجود عارض الأزياء العالمي “ستيفانو ريتشي” في الأقصر حدث رائع، مشيرا إلى أن الجميع كان متشوقا لزيارة الأقصر، وعمل صداقات.



أميرة عبد العظيم: مش عيب أصلي ركعتين عشان أقابل عادل إمام.. فيديو

حلت الإعلامية أميرة عبد العظيم ضيفة على برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة ام بي سي مصر للإعلامية ياسمين عز.



ياسمين عز: يا ريت كل الستات تتعلم من زوجة محمد صلاح.. فيديو

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن الهاتريك الذي أحرزه محمد صلاح أمس أشعل حالة من الحماس والسعادة في قلوب المصريين لأنهم لم يشككوا فيه قبل ذلك وإن لم يحالفه الحظ في الماتشات السابقة.



الضرب خطأ.. أزهري : الزواج في منزل العائلة أول شرارة لخراب البيوت

أكد إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن عقد الزواج من أشرف العقود على الأرض لأنه يجمع بين الرجل والمرأة على كلمة الله وهدي رسول الله.

جذب للسياحة|بكري: أشكر أبو العينين على فكرة حفل ستيفانو ريتشي ..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه بمبادرة من النائب محمد أبو العينين، ، احتضن معبد حتشبسوت حفل دار أزياء ستيفانو ريتشي، وتحول المعبد إلى منصة عرض أزياء من الخارج.

نقيب الجزارين: مصر من أقل دول العالم تأثرا بارتفاع الأسعار.. فيديو

كشف يوسف البسومي، نقيب الجزارين، أسعار اللحوم في الأسواق، قائلا :" سعر كيلو اللحوم المستورد وصل إلى 100 جنيه، واللحوم البلدية الكيلو من 180 إلى 200 جنيه".