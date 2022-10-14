عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أولمبياد الروبوت العالمي.. السعودية تتوج الفائزين بالتصفيات

السعودية
السعودية

توج الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نيابة عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة، الفائزين في تصفيات سابك لأولمبياد الروبوت العالمي المؤهلة لبطولة العالم والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت.

txt

روبوت لإزالة المخلفات تحت سطح البحر..المهندس سيف الدين أحمد يكشف تفاصيل المشروع..فيديو

txt

هل يتفوق على الطهاة البشر؟.. فليبي 2 أول روبوت يقدم الوجبات السريعة


وشهدت التصفيات النهائية لأولمبياد الروبوت العالمي مشاركة 438 فريقا من الفئات الحضورية، مقابل 1789 فريقا من الفئات الافتراضية، كما شاركت في التصفيات 13 منطقة و416 حكما، بالإضافة إلى 427 مدربا ومدربة للفئات الحضورية و3504 مدربين ومدربات للفئات الافتراضية.


يجدر بالذكر أن مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي تستهدف إبراز إبداعات الشباب في مجالات الروبوت والذكاء الصناعي، ويتنافس المشاركون في خمس فئات مختلفة لتمثيل المملكة عالمياً في البطولة التي ستقام في مدينة دورتموند الألمانية خلال الفترة 17 – 19 نوفمبر  المقبل.

الأمير فهد الأمير عبد العزيز بن تركي لأولمبياد الروبوت العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي.. أحمد حسن: الزمالك يحسم مصير فيريرا

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

شاملة الإقامة 5 ليالٍ في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

سر عجيب.. أصحاب الهون النحاس يكشفون لصدى البلد سبب وصول سعره لـ450 ألفا

ملك الشاشة العربية.. كهربا يرد على رسالة الإعلامي السعودي وليد الفراج

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

ارمي للخلف | صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري ..شاهد

موضوعات متعلقة

في أقل من 100عام.. العالم فقد 70% من الحيوانات البرية

دبي تعلن إطلاق أول مستكشف عربي في رحلة إلى القمر

للدفاع عن الأرض.. القصة الكاملة لنجاح ناسا في تغيير مسار كويكب مزدوج

سعيدة الحظ.. سيدة أمريكية تصطاد سمكة ذهبية نادرة من بركة خلف منزلها

تحذير جديد.. موجة ثالثة سريعة من متحور أوميكرون تضرب أوروبا

رحلة فضائية فاشلة.. اليابان تدمر صاروخا و8 أقمار صناعية بطريقة غريبة

الطفلة بخير.. نجاح أول عملية زرع أمعاء بـ مستشفى في مدريد

عصابة تخطف 3 من الشمبانزي وتطالب بفدية كبيرة في الكونغو الديمقراطية

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري: القوات المسلحة اتخذت استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب

التحقيق مع إيلون ماسك بشأن صفقة تويتر

نادر شوقي يكشف تفاصيل وتطورات أزمة محمد محمود وكولر

بأقل من 6000 جنيه.. Honor تطلق أحدث هواتفها للطبقة المتوسطة

ذكر لزيادة البركة في الأموال والأولاد والصحة .. اغتنمه ولا تتركه

كنت هقدم أغنية ساعات ساعات قبل الشحرورة.. أبرز تصريحات مدحت صالح مع أنغام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليالٍ في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

أغربها ألم العضلات.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

فيديو

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

٢٠٠ متر.. حارس عقار سمير صبري يكشف حقيقة بيع شقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ