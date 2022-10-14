أولمبياد الروبوت العالمي.. السعودية تتوج الفائزين بالتصفيات

توج الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نيابة عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة، الفائزين في تصفيات سابك لأولمبياد الروبوت العالمي المؤهلة لبطولة العالم والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت.



وشهدت التصفيات النهائية لأولمبياد الروبوت العالمي مشاركة 438 فريقا من الفئات الحضورية، مقابل 1789 فريقا من الفئات الافتراضية، كما شاركت في التصفيات 13 منطقة و416 حكما، بالإضافة إلى 427 مدربا ومدربة للفئات الحضورية و3504 مدربين ومدربات للفئات الافتراضية.



يجدر بالذكر أن مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي تستهدف إبراز إبداعات الشباب في مجالات الروبوت والذكاء الصناعي، ويتنافس المشاركون في خمس فئات مختلفة لتمثيل المملكة عالمياً في البطولة التي ستقام في مدينة دورتموند الألمانية خلال الفترة 17 – 19 نوفمبر المقبل.