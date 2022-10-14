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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| ارتفاع الأوفر برايس على كيا سبورتاج وهيونداي توسان .. باقة 140 ألف جنيه.. أبرز 5 أنواع مستعملة بهذا السعر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بورصة السيارات.. يصل لـ 170 ألفا.. أوفر برايس على MG5 وMG 6

ارتفعت أسعار الاوفر برايس والتي تعني دفع قيمة سعرية اضافية مقابل التسليم الفوري، لتشمل النسخة الصينية MG5 وقرينتها من فئة السيدان MG6، ولكن يبدو ان تلك النسختين كسرتا حاجز التوقعات، بعد ان بلغت قيمة الاوفر برايس الخاصة بهما خلال شهر اكتوبر إلى نسبة تراوحت بين 150 و 170 ألف جنيه.

 

أودي Q2 موديل 2022.. سعرها في مصر بعد الزيادة الجديدة | صور

تعتبر شركة أودي الألمانية واحدة من أقوى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، وتقدم مجموعة من الإصدارات الرائدة بمواصفات وتجهيزات رائدة لتوفير أفضل تجربة قيادة، ومن بين أشهرها وأقلها تكلفة سيارة أودي Q2 موديل 2022.

 

بورصة السيارات.. تراجع أسعار الأوفر برايس لـ"شيفروليه أوبترا" |اعرف التفاصيل

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا واحدة من ابرز السيارات المقدمة بالسوق المصري من الفئة الاقتصادية متوسطة السعر، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وشهدت تلك النسخة خلال شهر سبتمبر الماضي زيادة سعرية غير رسمية تحت مصطلح الاوفر برايس بين 90 و 100 ألف جنيه.

 

بعد غلاء أسعارها.. خطوات مهمة للحفاظ على إطارات سياراتك

ارتفعت خلال الفترة الاخيرة أسعار الكثير من قطع غيار السيارات، سواء كانت من الأجزاء الميكانيكية، أو الهيكلية، بالاضافة إلى بعض الكماليات الاخرى، ومن بين العناصر التي شهدت زيادة سعرية واضحة الأسعار الخاصة بإطارات السيارات بكافة أنواعها.

 

باقة 140 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات مستعملة بهذا السعر | صور

شهدت أسعار أغلب السيارات الجديدة عدة زيادات خلال الفترة الماضية مما أدى لصعوبة شرائها، وترتب على ذلك زيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة، ويضم السوق المصري باقة من الإصدارات الاعتمادية التي أثبتت كفاءتها.

 

بورصة السيارات.. ارتفاع الأوفر برايس على كيا سبورتاج وهيونداي توسان | صور

شهدت أسعار كيا سبورتاج وهيونداي توسان زيادة كبيرة في أسعار الأوفر برايس المفروض عليهما خلال الفترة الماضية لاستلام السيارات على الفور بدلاً من الانتظار لأشهر طويلة على قوائم الانتظار، وذلك تزامناً مع زيادة  الأسعار الرسمية المتعاقبة لجميع الفئات المطروحة محلياً.

 

ملوك المستعمل .. 5 سيارات ضمن باقة 150 ألف جنيه |صور

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على مجموعة من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية العلامة التجارية، أو التجهيزات الفنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

 

الميكانيكي بيقولك.. أعراض وعلامات تلف ممتص الصدمات في السيارة

يعتبر ممتص الصدمات المسمى بـ"المساعدين" أحد أهم الأجزاء الحيوية في نظام التعليق الخاص بالمركبات، ويؤثر بشكل كبير على اتزان وثبات السيارة أثناء القيادة على الطريق، وزيادة مسافة الكبح على السرعات العالية، مما قد يتسبب في أضرار تؤثر على أمن وسلامة السائق.

 

الأسعار الجديدة للسيارة بيجو 5008 موديل 2022 | تفاصيل

تنتمي السيارة بيجو 5008 موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، وتعتبر من أقوى إصدارات الصانع الفرنسي العريق في السوق المصري، وتتوفر بأربعة فئات.

السيارات أوفر برايس الاوفر برايس شيفروليه مستعملة بورصة السيارات كيا سبورتاج

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