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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرالقوى العاملة يجيب على أسئلة إحدى المشاركات بمبادرة فتيات في أدوار قيادية

صدى البلد

استقبل حسن شحاتة  وزير القوى العاملة بمكتبه بديوان عام الوزارة مريم حسام ذات الـ 17 عامًا الطالبة بالثانوية العامة ، وذلك في إطار مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي أطلقتها هيئة بلان إنترناشيونال عالميا في عام 2016 لتعزيز حق الفتيات في تقلد المناصب القيادية وتنفذ في مصر بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وسفارة كندا بالقاهرة منذ عام 2018.

وجاء في بيان صحفي عن الوزارة اليوم الجمعة، أن الوزير رحب  بـ " مريم "، واطلعها على الملفات الخاصة بعمل الوزارة والبرامج والمبادرات المنفذة، حيث أجاب  على أسئلتها  بشأن ملف التدريب المهنى والذى أبدت به اهتماما بالغا حول وسائل وأماكن التدريب الموجودة داخل القاهرة والتى تقدم برامج تدريبية للشباب من الجنسين ودور الوزارة الهامة في مكافحة ومنع عمالة الاطفال داخل المنشآت .

 

وسأل الوزير ، الفتاة مريم عن أحلامها وطموحها الذي تسعى إلى تحقيقه في المستقبل من حيث الكلية التى ترغب فى الالتحاق بها ، وأملها بعد التخرج والوظيفة التي تريد الالتحاق بها ، حيث اشارت "مريم" ان طموحها الالتحاق بكلية التجارة والعمل بها بعد التخرج من حيث انها الكلية الأكثر انتشارا وطلباً في المجتمع المصري ، وعن هواياتها اضافت انها تهوى التمثيل وقامت بالعديد من التجارب في هذا الشأن بحي الإسمرات في فرق مسرحية.

 

كما شهد اللقاء تناول  الحديث عن ملف التفتيش العمالي التابع للوزارة على المنشآت فيما يخص عمل الأطفال ، وإجراءات التدرج والتدريب التي أقرها القانون لتلك الفئة ، وعوامل الحماية والرعاية التي تقدمها وزارة القوى العاملة للمناطق الأكثر احتياجا ، وكذلك أساليب وآليات التوعية والتثقيف التى تقوم بها الأجهزة التابعة لها.

 

وفى نهاية اللقاء  سلم الوزير  الفتاة مريم شهادة تقدير مقدمة من شركة بلان انترناشيونال ، ووجهها بالسعي لتحقيق احلامها والمثابرة عليها لتكون عضواً صالحاً في المجتمع تساعد في تنميته وتكون نموذجاً لغيرها من الفتيات التي يحلمن بالحصول على وظائف قيادية في المجتمع ، بالإضافة إلى تبادله مكتبه مع الفتاة والتي بدورها عبرت عن سعادتها وفرحتها بذلك .

 

حضر اللقاء منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأسماء محمد مساعد مدير الشراكات بشركة بلان انترناشيونال ، وبسنت سيد منسق مع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتطوير المؤسسي "خدمة عامة" .

ويتزامن اللقاء مع الاحتفال باليوم العالمى للفتاة ، والذى يتم الاحتفال به فى جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض إلقاء الضوء على عدم المساواة التى تواجهها بعض الفتيات وزيادة الوعى وإتاحة الفرص للفتيات والشابات، ومعالجة بعض المشاكل التى تواجهها المرأة مثل التعليم وحقوق الرعاية الصحية والحصول على الوظيفة وغير ذلك من المشاكل.

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