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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة دمياط: الكشف الطبي على 1584 حالة بقرية كفور الغاب ضمن حياة كريمة

صدى البلد

قال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد إن المديرية نجحت في توقيع الكشف على 1584 حالة بقرية كفر الغاب بمركز كفر سعد، وصرف العلاج ضمن القافلة الطبية التي نظمته في إطار مبادرة "حياة كريمة".

 


وأضاف عبد الجواد - في تصريح اليوم الجمعة - أن القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل التي يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة، برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تشمل كافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضا وحدتين للأشعة.

 


وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة تردد عليها 1584 مواطنا، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، تم تحويل 19 حالة من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 5 حالات، فضلا عن إجراء 414 تحليلا والكشف بالأشعة لعدد 37 حالة.

وكيل وزارة الصحه بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد مركز كفر سعد

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