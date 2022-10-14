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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير دراسات اقتصادية: القيادة السياسية تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين

ارتفاع الاستثمارات
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى مصر

أكد أحمد عبد اللطيف الشريف، خبير الاستشارات الاقتصادية والمالية، أن القيادة السياسية تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين، و الدولة تسعى منذ فترة لتوطين بعض الصناعات من أجل تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وهو ما نتج عنه طرح العديد من الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات الصناعية ، للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب ، بجانب تيسير إجراءات التراخيص والحصول على الأراضي الصناعية، والبنية التحتية العملاقة التي أنفقت عليها الدولة مليارات من اجل توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي بشكل عام.

 

وثمن أحمد عبد اللطيف الشريف، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي لطرح استراتيجية شاملة للصناعة المصرية، مؤكدًا أنها جاءت في وقتها وستدعم جذب الاستثمارات الأجنبية للصناعة المصرية، خصوصا في ظل الظروف الجيوسياسية المتأزمة التي يمر بها العالم، جراء الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من عقوبات اقتصادية على روسيا انعكست بالسلب على القارة الأوروبية وهو ما خلق فرص استثمارية متميزة، يمكن أن تفوز مصر بنصيب كبير منها ولكن يلزم ذلك دراسات اقتصادية ومالية دقيقة، تضع تلك الفرص في إطارها التنفيذي وتحقق الاستفادة القصوى منها.

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وأوضح أحمد عبد اللطيف الشريف فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2022/2021 سجل 9 مليارات دولار وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري ويعد الرقم الأعلى لها منذ 2012، منوها إلى الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها من جانب الصناديق الاستثمارية السيادية العربية السعودية والإماراتية دعمت طفرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

 

حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي 

 

وأوضح الشريف أن الحكومة منحت عدة حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة منها الرخصة الذهبية التي يسرت الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يمثل توجه الدولة من أجل تيسير ما أمكن من الإجراءات التي يتم تنفيذها لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بدلًا من الحصول على 26 موافقة كانت تتطلب وقتًا كبيرًا وهو ما كان يأخذ وقتًا من المستثمرين للوصول إلى الإجراء العملي الحقيقي من أجل تنفيذ مشروعاتهم.

 

كما أشار إلى طرح الدولة مجمعات صناعية جاهز وقطع أراض لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات في المجال الصناعي.

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