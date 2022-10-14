تكريم مصر للطيران في مؤتمر للأمم المتحدة تقديراً لجهودها

كرمت شركة مصر للطيران خلال مؤتمر القمة البيئية للطيران الإنساني المقام حالياً في اسطنبول بتركيا والذي تم تنظيمه من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP بمشاركة منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، وذلك تقديراً لجهود شركة مصر للطيران ودورها البارز فى مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة مصر للطيران في المؤتمر فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بضرورة نقل الخبرات وتبادل الأفكار والرؤى وطرح القضايا التي تخص مستقبل السلامة الجوية والطيران الإنساني وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمجابهة التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي.

وخلال المؤتمر تسلمت السيدة رباب حمدي مديرة مكتب مصر للطيران بإسطنبول شهادة تقدير لشركة مصر للطيران، كما تم تكريم الطيار كريم جميل رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ COP27 عن الشركة القابضة لمصر للطيران من جانب فيليب مارتنز مدير برنامج الغذاء العالمي (WFP) أكبر منظمة إنسانية في العالم تابعة للأمم المتحدة في المشاركة كمتحدث للمرة الثالثة في المؤتمر.

وخلال جلسات المؤتمر تم استعراض طرق خفض الانبعاثات وكيفية تحديد البصمة الكربونية لجميع الأنشطة وطرق الاعتماد علي الطاقة المتجددة كبديل للوقود الإحفوري وتنفيذ جميع المشروعات وفقا لأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة وكيفية الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة.