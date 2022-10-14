عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكريم مصر للطيران في مؤتمر للأمم المتحدة تقديراً لجهودها

مصر للطيران
مصر للطيران

كرمت شركة مصر للطيران خلال مؤتمر القمة البيئية للطيران الإنساني المقام حالياً في اسطنبول بتركيا والذي تم تنظيمه من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP بمشاركة منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، وذلك تقديراً لجهود شركة مصر للطيران ودورها البارز فى مجال البيئة والتنمية المستدامة.

 

وتأتي مشاركة مصر للطيران في المؤتمر فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بضرورة نقل الخبرات وتبادل الأفكار والرؤى وطرح القضايا التي تخص مستقبل السلامة الجوية والطيران الإنساني وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمجابهة التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي.

 

وخلال المؤتمر تسلمت السيدة رباب حمدي مديرة مكتب مصر للطيران بإسطنبول شهادة تقدير لشركة مصر للطيران،  كما تم تكريم الطيار كريم جميل رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ COP27 عن الشركة القابضة لمصر للطيران من جانب فيليب مارتنز مدير برنامج الغذاء العالمي (WFP) أكبر منظمة إنسانية في العالم تابعة للأمم المتحدة في المشاركة كمتحدث للمرة الثالثة في المؤتمر.

 

وخلال جلسات المؤتمر تم استعراض طرق خفض الانبعاثات وكيفية تحديد البصمة الكربونية لجميع الأنشطة وطرق الاعتماد علي الطاقة المتجددة كبديل للوقود الإحفوري وتنفيذ جميع المشروعات وفقا لأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة وكيفية الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة.

مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة

لا هتكونى ليا ولا لغيرى.. تفاصيل واقعة تشويه شاب لوجه فتاة بقليوب

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

بطاقتك الشخصية.. مخالفات تعرضك لـ 5 غرامات مالية احذر منها| تفاصيل

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

الذروة يوم الأحد.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية| تفاصيل

ترشيحاتنا

السعودية تدعو مجلس الأمن لتصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة إرهابية

تشييع جنازة زوجة الشاعر أحمد عبدالمعطي من مسجد الخلفاء الراشدين بعد صلاة الجمعة

دوري أبطال إفريقيا.. 6 غيابات في الزمالك أمام فلامبو البوروندي

موعد مباراة الأهلي ضد الكاظمة الكويتي في البطولة العربية للسلة والقنوات الناقلة

السجن 3 سنوات.. برلمان تركيا يصادق على قانون الصحافة.. والمراقبون يدينون

وعدتني بـ حضن.. اعتدى على طالبة إعدادي وأمها عملتله جلسة عرفية|ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي لـ البيض.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله؟..10 فوائد صحية

بعد ظهور حالات في لبنان.. أسباب وأعراض الكوليرا وطرق تجنبها

3 قوانين جديدة.. ماذا ينتظر أصحاب السيارات في مصر ؟

ببنطلون لافت.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

تغريدة إنستجرام تكشف السر.. لماذا قرر يوري مرقدي اعتزال الغناء| فيديوجراف

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ