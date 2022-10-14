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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيونج يانج: إطلاق الصواريخ الباليستية بمثابة "إجراء مضاد" لاستفزاز سول

صدى البلد

قالت كوريا الشمالية "إن الإطلاق الأخير لصاروخ باليستي كان إجراء مضادا للعمل الاستفزازي، للجيش الكوري الجنوبي في منطقة خط المواجهة"، محذرة مما وصفته بالخطوة "المتهورة".

 


وصرح متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب - "أحطنا علما بجدية بهذا العمل الاستفزازي للجيش الكوري الجنوبي في منطقة خط المواجهة، واتخذنا إجراءات عسكرية مضادة قوية".

 


وأضاف المتحدث أن "الجيش الشعبي الكوري يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الجيش الكوري الجنوبي الذي يحرض على التوتر العسكري في منطقة الجبهة بعمل متهور".

 


ولفتت كوريا الشمالية إلى أن أحدث إطلاق لها لصواريخ باليستية قصيرة المدى جاء بعد أن رصدت قيام الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق نيران مدفعية لنحو 10 ساعات بالقرب من منطقة الدفاع الأمامية للفيلق الخامس في الجيش الشعبي الكوري في 13 أكتوبر الجاري.

أ م ف/م و س/ همس

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