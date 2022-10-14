كوريا الجنوبية وكندا تبحثان الأوضاع الأمنية والتعاون الثنائي

بحث وزيرا الخارجية والوحدة لكوريا الجنوبية اليوم الجمعة مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأوضاع الأمنية وسط التوترات المتزايدة الناجمة عن إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن وزير الوحدة "كوون يونغ-سيه" أعرب عن مخاوفه بشأن إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي قصير المدى تجاه البحر الشرقي والقصف المدفعي على المناطق البحرية العازلة بين الكوريتين.



من جانبها، قالت "جولي" إن سلوك كوريا الشمالية الآن غير مقبول تماما.



كما التقى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" بالوزيرة "جولي" لمناقشة القضايا الثنائية والتعاون.

