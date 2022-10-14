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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مسئول بأحد المراكز الطبية بسوهاج.. تعرف على السبب

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مسئول بأحد المراكز الطبية بمحافظة سوهاج؛ لقيامه بالتلاعب في إثبات مطالبات مالية للجهات المعنية بسوهاج عن جلسات غسيل كلوي وهمية، والتحصيل على مبالغ مالية دون وجه حق.

 


كانت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام مسئول بأحد المراكز الطبية بمحافظة سوهاج، باستغلال طبيعة عمله والتلاعب في إثبات مطالبات مالية للجهات المعنية بسوهاج عن جلسات غسيل كلوي وهمية، تمكن بموجبها من صرف مبالغ مالية دون وجه حق.

 


وأضافت أن المذكور قام بالتعاقد مع تلك الجهة المعنية لتحويل حالات الغسيل الكلوي للمرضى إلى المركز، على أن يتم تحصيل مستحقات المركز بصفة شهرية بموجب مطالبات مالية تتضمن عدد جلسات الغسيل الكلوي، إلا أنه قام باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي المشار إليه، وقام بإثبات مطالبات مالية للجهة المعنية بسوهاج، بزيادة مقدارها 2377 جلسة غسيل كلوي بأسماء مرضى وهميين ،على خلاف الحقيقة، وتمكن بموجبها من صرف مبالغ مالية - دون وجه حق، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام.

 


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية المعنية وزارة الداخلية

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