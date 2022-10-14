سوشيال ميديا.. سبب رفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة وسيرين عبدالنور توجه رسالة غامضة

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة
أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن النادى الأهلى رفض إمضاء عقود الرعاية الجديدة قبل تسوية الرعاية القديمة ماليا.
جمهور الزمالك يدعم الفريق قبل مواجهة فلامبو في دوري أبطال إفريقيا
حرص جمهور نادى الزمالك على دعم الفريق قبل مواجهة فلامبو البوروندي في إطار إياب دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا .
فرج عامر: الأهلي يلجأ للفيفا حال إصدار أي قرار ضد سافيو
قال فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، إن النادى الأهلى سيلجأ للفيفا فور حدوث أي قرار يصدر من الاتحاد البوليڤي ضد البرازيلي برونو سافيو نجم الفريق، أكتر من الإيقاف أربع مباريات.
لا تحاول التدقيق في أخطائي.. سيرين عبدالنور توجه رسالة غامضة
وجهت الفنانة سيرين عبدالنور رسالة غامضة ونشرت عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.