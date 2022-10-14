سوشيال ميديا.. سبب رفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة وسيرين عبدالنور توجه رسالة غامضة

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن النادى الأهلى رفض إمضاء عقود الرعاية الجديدة قبل تسوية الرعاية القديمة ماليا.

حرص جمهور نادى الزمالك على دعم الفريق قبل مواجهة فلامبو البوروندي في إطار إياب دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، إن النادى الأهلى سيلجأ للفيفا فور حدوث أي قرار يصدر من الاتحاد البوليڤي ضد البرازيلي برونو سافيو نجم الفريق، أكتر من الإيقاف أربع مباريات.

وجهت الفنانة سيرين عبدالنور رسالة غامضة ونشرت عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.