أخبار التعليم.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال.. تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. تسجيل الرغبات مفتوح للمستفيدين الآن

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

3 أقساط.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال منذ أمس يسعى أولياء الأمور إلى معرفة الخطوة التالية خاصة بعد الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي.

التعليم: 200 مهنة ترتبط بـ13 قطاعا في الاقتصاد الأخضر

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الملتقى الألماني الإفريقي الثاني للتعليم والتدريب المهني يوم 13 أكتوبر 2022 في مدينة فرانكفورت بألمانيا والمنظم من قبل الوزارة الفيدرالية للتعليم والبحث في ألمانيا.

صبحي يشارك في احتفالية جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن خالص سعادته بحضور بالحفل الختامي لليوبيل الذهبي لجامعة طنطا، للاحتفال بمرور 50 عاماً على انشائها، موضحاً أن جامعة طنطا تحتل مكانة مرموقة ومتميزة بين الجامعات المصرية، فخريجها متميزون دائما في كافة المجالات داخل مصر وخارجها.



جهز ورقك.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة تعيين معلمى رياض أطفال

لليوم الثالث على التوالي تتيح وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم فى الوظائف التكميلية بـ مسابقة تعيين معلمى رياض أطفال وذلك حتى يوم الخميس 10 نوفمبر على عدد 3197 وظيفة معلم مساعد بـ 14 محافظة من بين محافظات الجمهورية.

التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكولا لتصنيع منتجات طبية

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب حول بروتوكول التعاون الذي وقعته المدينة مع إحدى شركات تصنيع فواتح الشهية من الأسماك.

تعليم الغربية: تسليم أكثر من 30 ألف جهاز تابلت لطلاب أولى ثانوي

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن ، أنه تم تسليم 30 ألفا و400 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي علي مستوي الإدارات التعليمية العشر حتي الآن.

وفيات جديدة.. ماذا حدث بالمدارس في ثاني أسبوع

شهدت المدارس المصرية في ثاني أسبوع دراسة العديد من الحوادث التي تم تداولها وحظيت باهتمام المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوع.

وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإماراتي سبل التعاون بين البلدين

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة ملفات التعاون بين البلدين، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر ركائز بدورته الثالثة تحت شعار "التعليم المستدام هو المستقبل"، والذي ينظمه مجلس الشارقة للتعليم في الفترة من 12-13 أكتوبر الجاري.

جوائز تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2022

أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع إدارة التكنولوجيا IEEE TEMS -بشراكة استراتيجية مع جامعة دبي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE اليوم عن نتائج تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وذلك بعد تأهل 40 فريقا من 12 دولة عربية في 3 مسارات رئيسية هي مسار الشركات الناشئة ومسار مشروعات التخرج ومسار المدارس الثانوية ، وبحضور كل من الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محمد بن عمر مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إحدى هيئات جامعة الدول العربية، جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ42 من «جيتكس جلوبال 2022» الذي ينعقد تحت شعار الاتصالات والتقنيات لمرحلة التعافي التام من أزمة كوفيد-19.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. تسجيل الرغبات مفتوح للمستفيدين الآن

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، يواصل موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل الرغبات للمستنفدين من طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022 .