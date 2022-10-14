أخبار الفن| رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى وفاة والدها.. تشييع جثمان زوجة الشاعر أحمد عبدالمعطي

نشر قسم الفن، مجموعة من الأخبار العالمية والمحلية على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية:

عروض أفلام وندوة ثقافية بنادي سينما المرأة.. الإثنين



يستأنف نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني فعالياته يوم الإثنين المقبل في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

مد فترة عرض "كنت هنا من قبل" على ليسيه الحرية بالإسكندرية



قال الفنان محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح إنه تم مد العرض المسرحي "كنت هنا من قبل" من نتاج ورشة "ابدأ حلمك" على مسرح الليسيه حتى الأحد المقبل، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساء.

نفاد تذاكر حفل جورج وسوف في الإسكندرية بعد 48 ساعة من طرحها



أعلنت الشركة المنظمة لحفل سلطان الطرب جورج وسوف، الذي من المقرر أن يحييه يوم 29 أكتوبر الجاري في أليكس أرينا بچويل فيستيفال نفاد تذاكر الحفل.

الألم لم يتغير.. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى وفاة والدها



حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على احياء ذكرى وفاة والدها الفنان محمود ياسين.

كتبت رانيا محمود ياسين، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “الذكري الثانية لحبيبي ابي الغالي مر عامين وكأنوا امبارح او كأنه الان نفس الألم لم يتغير شئ يا ابي .. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته في في الفردوس الاعلي يا حبيبي في صحبه الاخيار والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا".

سوسن بدر: الجمعة يوم مناسب لمشاهدة أم الدنيا



شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها صورتين لها عبر حسابها االشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” وعلقت سوسن بدر: “الجمعة يوم مناسب للمشاهدة مين لسة متفرجش علي الحلقة الـ٥ و الـ٦ من أم الدنيا”.

تشييع جنازة زوجة الشاعر أحمد عبدالمعطي من مسجد الخلفاء الراشدين بعد صلاة الجمعة



أعلن المخرج انتصار عبد الفتاح؛ عن موعد تشيع جنازة شقيقته الدكتورة سهير عبد الفتاح، و زوجة الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.