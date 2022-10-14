رصد غواصة روسية قرب سواحل فرنسا

أفادت قناة "بي إف إم" الفرنسية أن البحرية الفرنسية رصدت غواصة روسية قبالة سواحل مدينة بريتاني شمال غربي فرنسا، أواخر سبتمبر الماضي.

وأضافت القناة أن قطعًا بحرية عسكرية فرنية رافقت الغواصة الروسية حتى ابتعدت عن سواحل البلاد.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا على المقاومة وإرساء السلام ومنع الصراع من الانتشار لتجنب أي تصعيد للنزاع.

وقال الرئيس الفرنسي -في مقابلة خاصة لقناة "فرانس 2" الفرنسية أمس الخميس- إن العقيدة النووية الفرنسية تستند إلى المصالح الأساسية للأمة وهي محددة بوضوح شديد.

وفيما يتعلق بالمساعدة العسكرية الفرنسية إلى كييف، أكد ماكرون أن فرنسا سلمت بالفعل 18 مدفعا من طراز "قيصر" إلى أوكرانيا وهذا يمثل أكثر من ربع مدافع الهاوتزر الـ76 التي يستخدمها الجيش الفرنسي، وجدد عزمه على تقديم المزيد للسلطات الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أوضح ماكرون أن أوروبا كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي حيث أن نحو 40٪ من الغاز الذي تستورده كان يأتي من روسيا ولكن اليوم اصبح فقط 5ر7%.

وحول ملف أزمة الطاقة، أشار رئيس فرنسا إلى إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية، وأكد أنه جرى تغيير عميق في سوق الكهرباء سيسمح لفرنسا بالحصول على أسعار عديدة للكهرباء وسيكون لديها سعر للكهرباء لن يعتمد بعد الآن على سعر الغاز.