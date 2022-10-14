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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشباب والرياضة: نصف ماراثون الأهرامات يستضيف مشاركين من خارج مصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة


علق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن استضافة الاهرامات سباق نصف ماراثون للعام الرابع على التوالى .

 

وقال  " صبحى  " خلال تقرير خاص أذاعه برنامج اليوم والمذاع عبر فضائية dmc  ، إن فعاليات " هاف ماراثون " على سفح الأهرامات تضم نصف مسافة مقارنة بالماراثون الكبير الكامل والذى يستضيف مشاركين من خارج مصر  ، والشباب المصرى بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة ، السياحة .


وقد شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مؤتمر الإعلان عن تنظيم سباق "نصف ماراثون الأهرامات" للعام الرابع على التوالي، يوم 10 ديسمبر المقبل بمنطقة الأهرامات بالجيزة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويعد سباق نصف ماراثون الأهرامات، الحدث الأكبر من نوعه في مصر، ويقام سنويًا في منطقة الأهرامات، بتنظيم شركة "تراي فاكتوري"-الرائدة في مجال إدارة الفعاليات الرياضية في مصر بالتعاون مع إدارة السياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومشاركة عدد  من الوزارات والهيئات الحكومية على رأسها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة.

الشبااب والرياضة هيئة تنشيط السياحة السياحة أشرف صبحي الشباب المصرى الهيئات الحكومية سباق وزارة السياحة

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