خبير: البورصة المصرية تتأهب للصعود بدعم الأخبار الاقتصادية الإيجابية

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أغلق عند مستوى 9853 نقطة وذلك بعد صعوده في آخر جلسات الأسبوع حيث انخفض من مستوى اعلى 10000 نقطة مع بداية الأسبوع.

أضاف أن المؤشر انخفض 4 جلسات متتالية حتى وصل الى مستوى 9800 نقطة مع اخر جلسات الاسبوع وصعدت غالبية الاسهم واغلق المؤشر الرئيس عند المستوى السابق ذكره.

أرجع الفقي الانخفاض الى الضغوط البيعية خاصة على الاسهم القيادية وكانت الحركة محدودة بين مستويات 10000 الى 9800 نقطة.

أوضح الفقي فى تصريحات لـ صدى البلد، أن السبب المباشر في هذا الانخفاض هو انخفاض البورصات العالمية بشكل فوي وبالتبعية تأثرت غالبية الأسواق وخاصة الأسواق الناشئة.

ويتوقع الفقي مع بداية تداولات الأسبوع وبعد صعود اخر جلسات الاسبوع السابق بعد الاستقرار النسبي بالنسة للاسواق العالمية عودة القوي الشرائية بشكل قوي واقتناص الفرص الاستثمارية الحالية من خلال اسعار الاسهم وعودة التجربة علي مستوي 9900 الي 9950 نقطة.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه يتواكب مع التوقع بقرب بداية تنفيذ الطروحات والمتوقع قبل الطرح مجموعة من المحفزات القوية والتي من المتوقع ان يكون لها تأثير كبير علي اداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة

ويعد اهم هذة المحفزات هو الغاء ضريبة الارباح الراسمالية حيث ان تطبيقها لم يضف اي جديد بل علي العكس حيث ان ضريبة الدمغة التي الغيت واستبدلت بضريبة الارباح الراسمالية كانت تضر دخل للدولة فوق مليار جنيه.

لفت الفقى إلى انها كانت تطبق علي العمليات المنفذة بصرف النظر عن الربح او الخسارة اما ضريبة الارباح الراسمالية خلال هذا العام لم تضر علي الدولة اي دخل بل افقدت الدخل الذي كانت تضرة ضريبة الدمغة لذلك العودة الي ضريبة الدمغة والغاء ضريبة الارباح الراسمالية هو الاصلح للجميع للدولة قبل المستثمرين بالاضافة الي النتائج الايجابية المتوقعة في حالة الغائها، وغيرها من الأخبار الإيجابية.

اما مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فقد سبق المؤشر الرئيس في انخفاضة لذلك كان صعوده في اخر جلسات الاسبوع اقوي بكثير من المؤشر الرئيس حيث اغلق عند مستوى 2151 نقطة ويعد مستوى 2151 نقطة مستوى دعم قوي اغلق المؤشر السبعيني ادنى هذا المستوى خلال الاسبوع ولكنه عاد سريعا مع اخر جلسات الاسبوع واغلق عند مستوى 2151 نقطة.

أضاف: لدينا مستوي دعم عند 2095 ومستوي مقاومة عند 2225 نقطة.

ويتوقع بعد وصول العديد من الاسهم لهذه المستويات السعرية الجاذبة جدا للشراء ان يستهدف المؤشر السبعيني مستوي 2225 خلال الفترة القادمة.