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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| حقيقة منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لعدم سداد المصروفات.. رئيس جامعة حلوان: خطتنا تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي والإنتاج.. وفتح باب العمل بنظام الحصة في قنا لسد العجز

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

حقيقة منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لعدم سداد المصروفات
انتشر في الساعات القليلة الماضية أنباء، زعم مروِّجوها منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي لعدم سداد المصروفات الدراسية، وبدأ العديد من طلاب الجامعات في التساؤل عن صحة هذه الأنباء والشائعات والتي انتشرت بشكل كبير على جميع منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
 

رئيس جامعة حلوان يؤكد: خطتنا تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي والإنتاج
اجتمع اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع السادة مديرو العموم وأمناء الكليات وذلك لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل داعيًا إياهم لمواصلة الجهود والجد والاجتهاد في العمل من أجل رفعة شأن الجامعة، ووجه رئيس الجامعة تحية للسادة مديرى العموم والأمناء بالكليات مؤكداً لهم أنهم عامل رئيس من عوامل نهضة ورفعة الجامعة، داعيًا إياهم لمواصلة الجهد من أجل العودة بالجامعة لسابق عهدها.
 

المريخ كوكب الحرب يظهر في السماء غدا ويشاهد بالعين
نشهد غدا ظاهرة جديدة وهي اقتران القمر مع كوكب المريخ (كوكب الحرب) في مشهد يترقبه  جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.
 

للمؤهلات العليا.. قنا تعلن فتح باب العمل بنظام الحصة لسد العجز
أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن فتح باب العمل بنظام الحصة من غير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية.
 

جامعة الدلتا التكنولوجية : المقابلات الشخصية لطلاب الدبلومات الفنية تقيس سماتهم اللغوية
أكد الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن المقابلات الشخصية الإجبارية التي يتم من خلالها تحديد قبول طلاب تنسيق الدبلومات الفنية من خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية للجامعة من عدمه، تقيس السمات الشخصية واللغوية للطالب، بالإضافة إلى مهاراته اليدوية ومعلوماته العامة.
 

نائب رئيس جامعة عين شمس يشهد تخرج الدفعة الأولى من كيان |صور
شهد صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب تخرج الدفعة الأولى من مركز " كيان" بكلية التربية النوعية.
 

الاقتصاد والعلوم السياسية تستحدث دبلومات مهنية وبرامج ماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد
استحداثت جامعة القاهرة ،  عددا من البرامج الدراسية وتعديل اللوائح بمختلف كليات الجامعة سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية. 

اخبار التعليم حقيقة منع دخول الطلاب للحرم الجامعي موجزا لأحدث أخبار التعليم جامعة حلوان المريخ كوكب الحرب العمل بنظام الحصة

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