تعرف على موعد إعلان التشكيل الجديد للحكومة الكويتية

كشف مصدر حكومي بالكويت لـ القبس أن النائبين د. بدر الملا وعمار العجمي سيكونان ضمن التشكيل الحكومي المرتقب برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لافتاً أن من المتوقع الإعلان عن التشكيل مساء غد السبت أو صباح الأحد.

وذكرت الصحيفة الكويتية قائلة : في حين بدأت تظهر ملامح التشكيل الحكومي الجديد، تشهد الساحة البرلمانية جنوحاً نحو التهدئة في أعقاب الجدل الذي شهدته الأيام الماضية على خلفية تأجيل انعقاد مجلس الأمة.

وأُعلن رسمياً، أمس، عن عقد جلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر الثلاثاء المقبل، وفق ما نص عليه مرسوم تأجيل انعقاد المجلس.