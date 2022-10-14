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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. محاكمة 9 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة لخطف وسرقة المواطنين بالإكراه

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي، وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد فاروق، غدا السبت، محاكمة 9 متهمين بانتحال صفة ضباط وأمناء شرطة، وخطف مواطنين وسرقتهما بالإكراه بمصر القديمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم خطفوا بالإكراه المجني عليهما، وذلك بأن قاموا بإيهام المجني عليه الأول بشراء بعض المعدات الخاصة بعمله واتفقوا معه على مكان وموعد محدد وحال ذلك قاموا باقتيادهما داخل "ميكروباص" عنوة حال ادعائهم أنهم ضباط وأمناء شرطة وإحرازهم لأسلحة بيضاء وقاموا بإقصائهما عن عيون الناس.
 
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا بالإكراه المنقولات المملوكة للمجني عليهما حال اقترافهم للجريمة الأولى، وأشهروا أسلحة بيضاء وتمكنوا من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفوسهما والاستيلاء على المنقولات على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهم ألقوا القبض على المجني عليهما بأن اتصفوا بصفة كاذبة بأنهم ضباط وأمناء شرطة واحتجزوهم بداخل السيارة بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
 
كما أنهم تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية، وذلك بأن ادعوا أنهم ضباط وأمناء شرطة من غير صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني، واستخدموا موقعا إلكترونيا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم موضع الاتهام.

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